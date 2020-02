Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεύτερος θάνατος Ευρωπαίου από τον Covid-19

Ο θάνατός της γυναίκας έγινε γνωστός μερικές ώρες αφότου ένας 77χρονος απεβίωσε στη διάρκεια της νύκτας κοντά στην Πάδοβα...

Ένας δεύτερος ασθενής προσβεβλημένος από τον νέο κορονοϊό απεβίωσε στην Ιταλία, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA επικαλούμενο πηγές στις υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς η νόσος επεκτείνεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 30 κρούσματα.

Το θύμα ήταν μια γυναίκα κάτοικος της περιφέρειας της Λομβαρδίας όπου βρίσκεται το Μιλάνο, μετέδωσε το ANSA. Ο θάνατός της έγινε γνωστός μερικές ώρες αφότου ένας 77χρονος απεβίωσε στη διάρκεια της νύκτας κοντά στην Πάδοβα, στη γειτονική περιφέρεια Βένετο.

Ο Αντριάνο Τρεβιζάν, συνταξιούχος οικοδόμος ηλικίας 78 ετών, απεβίωσε στη Βενετία έπειτα από δέκα ημέρες νοσηλείας για ασθένεια άλλη από τον Covid-19, σύμφωνα με τον ιταλό υπουργό Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα. Μετά τη νοσηλεία του είχε διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό.

Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε μέσα σε κλίμα πανικού στην Ιταλία, η οποία είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη. Οι αρχές έκλεισαν τους δημόσιους χώρους σε 11 πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ερωτηθείς στις Βρυξέλλες από ιταλούς δημοσιογράφους, φάνηκε καθησυχαστικός υπογραμμίζοντας πως η Ιταλία «εφαρμόζει πολύ υψηλού επιπέδου προφυλάξεις».

Ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε στην Ευρώπη αφού προσβλήθηκε απ' αυτή την επιδημία, η οποία εμφανίσθηκε τον Δεκέμβριο στην Ουχάν (κεντρική Κίνα), ήταν ένας κινέζος τουρίστας προερχόμενος από την επαρχία Χουμπέι, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν. Αυτός ο 80χρονος είχε φθάσει στις 23 Ιανουαρίου στη Γαλλία και άφησε την τελευταία του πνοή στις 14 Φεβρουαρίου στο Παρίσι. Ο θάνατος αυτός ήταν τότε «ο πρώτος έξω από την Ασία, ο πρώτος στην Ευρώπη», όπως είχε υπογραμμίσει η γαλλίδα υπουργός Υγείας Ανιές Μπουζέν.

Αυξάνονται οι φόβοι στην Ευρώπη

Οι φόβοι φαίνεται να αυξάνονται στην Ευρώπη μεταξύ των άλλων και επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκφράζει ανησυχίες για τη δυσκολία να περιοριστεί η διάδοση της επιδημίας.

Ο επκεφαλής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έκρουσε χθες, Παρασκευή, τον κώδωνα του κινδύνου στη Γενεύη: «Τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε ακόμη σε μια φάση που είναι δυνατό να περιοριστεί η επιδημία». Όμως «το παράθυρο ευκαιρίας κλείνει», προειδοποίησε εκφράζοντας τη λύπη του για την έλλειψη διεθνούς οικονομικής υποστήριξης.

Οι εστίες της νόσου συνεχίζουν να εξαπλώνονται καθώς χθες, Παρασκευή, είχαμε από ένα πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στον Λίβανο και στο Ισραήλ και δύο επιπλέον νεκρούς στο Ιράν (τέσσερις συνολικά).

Η Νότια Κορέα θρήνησε σήμερα έναν δεύτερο νεκρό και ο αριθμός των κρουσμάτων έκανε εκεί άλμα για δεύτερη συνεχή ημέρα, αυξανόμενος σε 346 συνολικά με 142 νέα καταγεγραμμένα κρούσματα, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από τις νοτιοκορεατικές υγειονομικές αρχές.

Μεταξύ αυτών των νέων 142 κρουσμάτων, 92 συνδέονται με ένα νοσοκομείο της Τσεονγκντό, στο νότιο τμήμα των χώρα, όπου είχε πραγματοποιηθεί πριν από τρεις εβδομάδες θρησκευτική τελετή μιας χριστιανικής αίρεσης, της Εκκλησίας του Σιντσεοντζί του Ιησού.

Συνολικά περισσότερα από 150 μέλη αυτής της αίρεσης έχουν μολυνθεί. Το πρώτο απ' αυτά ήταν μια 61χρονη γυναίκα, η οποία αγνοούσε πως είχε προσβληθεί από ιογενή πνευμονία και διέδωσε τον ιό, κυρίως βοηθώντας στη θρησκευτική τελετή.

Επιβράδυνση στην Κίνα

Αντίθετα στην ηπειρωτική Κίνα, τη χώρα που έχει πληγεί μακράν περισσότερο από την ιογενή πνευμονία, έχει έρθει η ώρα της επιβράδυνσης. Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί 109 νέους θανάτους, έναντι 118 την προηγουμένη, ενώ το σύνολο των θανάτων στη χώρα φθάνει τους 2.345. Ο καθημερινός αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού στην Κίνα σημειώνει ακόμη ισχυρότερη πτώση, με 397 νέα κρούσματα έναντι σχεδόν 900 χθες, Παρασκευή.

Η μείωση αυτή συμβαίνει αφού οι αξιωματούχοι της Χουμπέι έλαβαν οδηγίες να αναθεωρήσουν ορισμένους από τους αριθμούς που ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες για να διαλυσουν «αμφιβολίες» σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη της νόσου. Πρόκειται για την τελευταία μέχρι σήμερα τροποποίηση της μεθόδου καταμέτρησης αφού είχαν γίνει προηγουμένως πολλές άλλες, γεγονός που περιπλέκει κάπως την παρακολούθηση της επιδημίας. Επισήμως ο αριθμός των μολύνσεων στο σύνολο της ηπειρωτικής Κίνας (πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) είναι μεγαλύτερος από 76.000.

Ιάπωνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα τέσσερις νέες μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό. Ένα από τα νέα κρούσματα είναι μια γυναίκα ηλικίας στα 60 της που διδάσκει σε Γυμνάσιο στη νομαρχία Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, σύμφωνα με αξιωματούχο της νομαρχίας. Η γυναίκα παρουσίασε για πρώτη φορά συμπτώματα στις 12 Φεβρουαρίου και νοσηλεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Πήγε στη δουλειά της ενώ είχε συμπτώματα, έτσι η τοπική διοίκηση θα κλείσει το σχολείο της για δύο ημέρες από τις 25 Φεβρουαρίου.

Το δεύτερο κρούσμα είναι μια γυναίκα ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, επίσης στη νομαρχία Τσίμπα, η οποία νοσηλεύθηκε, όμως δεν εμφανίζει συμπτώματα, δήλωσε ο νομαρχιακός αξιωματούχος. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες και δεν έχει επιβεβαίωθεί το πώς προσβλήθηκαν από τον ιό, δήλωσε ο αξιωματούχος. Άλλα δύο κρούσματα, ένας άνδρας στα 60 του και ένας άλλος στα 50 του, επιβεβαιώθηκαν επίσης στη νομοαρχία Κουμαμπότο της νότιας Ιαπωνίας. Στην Ιαπωνία, 99 άνθρωποι έχουν πλέον διαγνωσθεί θετικοί στον νέο κοροναϊό, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.300 ανθρώπους στην ηπειρωτική Κίνα.

Περισσότερα από 600 κρούσματα έχουν επίσης αναφερθεί στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess που βρισκόταν σε καραντίνα για περισσότερο από δύο εβδομάδες στα ανοικτά της Γιοκοχάμα. Δύο ηλικιωμένοι επιβάτες απεβίωσαν, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων από τον ιό στην Ιαπωνία σε τρείς.

Εξάλλου, ένας ιρανός αξιωματούχος διαγνώσθηκε θετικός στον νέο κοροναϊό, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο Μορτεζά Ραχμανζαντέχ, ο δήμαρχος της 13ης περιφέρειας της Τεχεράνης, νοσηλεύθηκε χθες, Παρασκευή, με συμπτώματα του κορονοϊού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.