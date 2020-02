Αθλητικά

Στόχος επίθεσης ο Λαμόνικα μετά το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα

Οι δράστες έσπασαν το πίσω τζάμι του ταξί που βρισκόταν ο διαιτητής και τραυμάτισαν τον Λαμόνικα...

Επίθεση από αγνώστους δέχτηκαν μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, πλησίασαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν οι διαιτητές και έσπασαν το πίσω τζάμι.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο Λαμόνικα, ο οποίος αμέσως μετά το περιστατικό διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Υγεία προκειμένου για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Αστυνομία και πήρε καταθέσεις, ενώ άνοιξε και φάκελος για την υπόθεση. Το πρωί του Σαββάτου ο άτυχος διαιτητής πήρε εξιτήριο.