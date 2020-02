Κοινωνία

Ληστές σκόρπισαν τον τρόμο στα Πετράλωνα

Στο στόχαστρο τριών ληστών ανυποψίαστοι πολίτες. Δύο περιστατικά μέσα σε διάστημα 15 λεπτών!

Στο στόχαστρο άγνωστων δραστών μπήκε ένας 19χρονος που κινούταν πεζός στην περιοχή των Πετραλώνων.

Συγκεκριμένα, στις 19:10 το απόγευμα οι τρεις δράστες προσέγγισαν τον 19χρονο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, κατάφεραν να του αποσπάσουν ένα κινητό τηλέφωνο.

Ένα τέταρτο νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, θύμα πιθανότατα των ίδιων τριών ατόμων έπεσε και ένας 54χρονος άνδρας.

Οι δράστες και πάλι με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκαν να αποσπάσουν την τσάντα του, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ ερευνάται εάν οι δύο αυτές υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους.