Πολιτική

Εμφανίστηκε η “Κατερίνα Κελέση”

Την εμφάνισή της έκανε η προστατευόμενη μάρτυρας με τον κωδικό όνομα «Κατερίνα Κελέση».

Η μάρτυρας, που μέχρι τώρα αρνείτο να καταθέσει, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην έρευνα των Αρχών, παρουσιάστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη ΓΑΔΑ.

Η κατάθεσή της θα γίνει τη Δευτέρα στις 20:30.

Λίγες ώρες νωρίτερας στις 16:00, θα καταθέσει και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας με το κωδικό όνομα «Μάξιμος Σαράφης».