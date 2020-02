Πολιτική

Χαρίτσης για Novartis: συνειδητή προσπάθεια εκφοβισμού των προστατευόμενων μαρτύρων

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στο προσφυγικό ως «μείζον ζήτημα της εποχής μας για όλο τον πλανήτη».

«Η απόφαση του Αρείου Πάγου, που καλεί την προανακριτική Επιτροπή να εξετάσει τους προστατευόμενους μάρτυρες σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας που προβλέπει ο νόμος, συνιστά ένα πολύ ισχυρό ράπισμα σε όσους προσπάθησαν να προχωρήσουν σε θεσμική εκτροπή» ανέφερε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Υποστήριξε ότι «ο τρόπος με τον οποίο η πλειοψηφία της προανακριτικής επιτροπής χειρίστηκε το θέμα, από τη μεριά της ΝΔ, και δυστυχώς με τη βοήθεια του ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ, ήταν μία συνειδητή προσπάθεια εκφοβισμού των προστατευόμενων μαρτύρων».

Αναφερόμενος στην αποψινή κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Tae Kwon Do, με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «θα αναδείξουμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη το τελευταίο επτάμηνο. Το τι έκανε σε σχέση με όσα είχε υποσχεθεί...επίσης θα αναδείξουμε και ποια είναι η δική μας εναλλακτική, αριστερή και προοδευτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας...Βρισκόμαστε σε μία συγκυρία κρίσιμη, με πολλά μέτωπα ανοιχτά και την κυβέρνηση να έχει ήδη δείξει δείγματα αποτυχίας και διάλυσης. Αν επρόκειτο για μία κυβέρνηση σταθερή και στιβαρή, δεν θα είχαμε σενάρια για πρόωρες εκλογές».

Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτίμησε, μιλώντας στο MEGA ότι «οι εξελίξεις δείχνουν δυσοίωνες για την Ευρώπη, που δεν φαίνεται να μαθαίνει από τα λάθη της». Για την Ελλάδα είπε ότι πρέπει να διεκδικήσει αυτά που της αναλογούν και υπενθύμισε ότι «το 2018 στην πρόταση της Κομισιόν, ενώ ο συνολικός κοινοτικός προϋπολογισμός ήταν μειωμένος κατά 7%, για την Ελλάδα προβλεπόταν αύξηση κονδυλίων 8%. Δεν πρέπει η κυβέρνηση της Ν.Δ. να μας πάει πίσω από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερθείς στο ζήτημα της ασφάλειας, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως «η κατάσταση έχει οξυνθεί σοβαρά, με μία κυβέρνηση που έταζε ότι θα λύσει το πρόβλημα σε ένα μήνα. Επίσης, στηλίτευσε την απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να «βγάλει στους δρόμους 1500 ανεκπαίδευτους ειδικούς φρουρούς, με αποτέλεσμα να έχουμε περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο και τους πολίτες και τους αστυνομικούς». «Αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακούς όρους» ξεκαθάρισε ο βουλευτής Μεσσηνίας.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο προσφυγικό ως «μείζον ζήτημα της εποχής μας για όλο τον πλανήτη», και πρόσθεσε ότι «είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε ένα σοβαρό σχέδιο για την επίλυση του ζητήματος, όχι όμως ένα σχέδιο που έρχεται να υλοποιηθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την ώρα που η Βουλή είναι ανοιχτή. Ένα σχέδιο για το οποίο οι τοπικές κοινωνίες δεν ήξεραν τίποτα και είχε ως αποτέλεσμα την αναστάτωση που βλέπουμε».