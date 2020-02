Πολιτική

Βενιζέλος για Novartis: σκευωρία με προφανή πολιτική στόχευση

Ο χαρακτηρισμός κάποιων μαρτύρων ως “προστατευόμενων” και ως “δημοσίου συμφέροντος” πρέπει να αρθεί αμέσως, υπογράμμισε ο Βενιζέλος.

«Η σκευωρία Novartis είχε μια προφανή πολιτική στόχευση, πρωτίστως όμως έβλαψε και εξακολουθεί να βλάπτει σε βάθος την αξιοπιστία και το κύρος της δικαιοσύνης. Γέμισε με πληγές το σώμα της», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στην οποία σχολιάζει την πορεία της έρευνας από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής καθώς και τις ενέργειες των αρμόδιων δικαστικών οργάνων, την κωμικοτραγική κατάσταση, όπως λέει, με τους προστατευόμενους μάρτυρες αλλά και την παρέμβαση του κ. Τσίπρα.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Βενιζέλος, «Αποδεικνύεται ότι ακόμη και εν έτη 2020, τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε σχέση με το νόημα και τις θεσμικές εγγυήσεις της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ακόμη σήμερα, μετά την εμπειρία των ολοκληρωτισμών του 20ου αιώνα, ότι σε μια σύγχρονη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία, όποιος σχηματίζει κυβέρνηση ελέγχει συμπαγώς το κράτος, όλους τους θεσμούς, όλη την “εξουσία”. Χωρίς φραγμούς, χωρίς όρια, χωρίς αντίβαρα, χωρίς έλεγχο, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς ΜΜΕ, χωρίς κοινωνία των πολιτών, χωρίς διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς διεθνείς μηχανισμούς πολιτικού και δικαστικού ελέγχου».

«Το ζήτημα της δικαιοδοσίας έχει κριθεί, ανήκει στη Βουλή, όπως λέει και η πάγια σχετική νομολογία», αναφέρει ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζει «κερασάκι της τούρτας τη γκροτέσκα ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Συγγνώμη για την κοινοτοπία, αλλά κινούμαστε μεταξύ Ιονέσκο και Κάφκα».

Ο κ. Βενιζέλος επισημαίνει ότι «οι “προστατευόμενοι” μάρτυρες προσήλθαν να καταθέσουν ενώπιον του αντεισαγγελέα του Α.Π. με φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο αλλά αρνούνται να προσέλθουν ενώπιον ενός άλλου εισαγγελέα, δηλαδή ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης με τους ίδιους όρους. Προσβάλλουν συνεπώς βάναυσα το κύρος της Βουλής ως δημοκρατικού και δικαστικού οργάνου.

Όσα γίνονται σε σχέση με την αναζήτηση των μαρτύρων γελοιοποιούν τους δημοκρατικούς και δικαιοκρατικούς θεσμούς. Ο χαρακτηρισμός των μαρτύρων αυτών ως “προστατευόμενων” και ως “δημοσίου συμφέροντος” πρέπει να αρθεί αμέσως. Αυτό συνιστά αυτονόητη υποχρέωση των εισαγγελικών αρχών στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας και της αρχής της ιεραρχικής δομής της Εισαγγελίας».

Σχολιάζοντας τη πρόσφατη παρέμβαση του κ. Τσίπρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογραμμίζει, «Εφόσον όμως ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κόπτεται τόσο πολύ για το ζήτημα των “προστατευόμενων” μαρτύρων και το τοποθετεί στο πεδίο της αλλοίωσης των θεσμών, τότε μπορούμε να του θυμίσουμε ότι αν κάτι είναι εντεταγμένο στην εγκληματική διαδρομή προς τη σκευωρία με στόχο την αλλοίωση των θεσμών και των πολιτικών συσχετισμών, αυτό είναι η παράνομη κάλυψη των αποδρασάντων μαρτύρων με κουκούλες και η ποινική ασυλία που τους παρασχέθηκε και όχι η εξέτασή τους όπως προβλέπει η ποινική δικονομία».