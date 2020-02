Κοινωνία

Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Γλυφάδα: κοντά στον εντοπισμό του οδηγού οι Αρχές

Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου και δεν αποκλείουν να παρουσιαστεί αυτοβούλως τις επόμενες ώρες.

Ο εντοπισμός του οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο μοτοσικλετιστή, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, στη Γλυφάδα, είναι πλέον θέμα χρόνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από αστυνομικές πηγές. Για το τροχαίο έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση ο εισαγγελέας.

Η αστυνομία γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του μαύρου αυτοκινήτου, ενώ διενεργεί έρευνες, προκειμένου να διευκρινίσει εάν το οδηγούσε ο ίδιος ή κάποιο άλλο άτομο τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες αστυνομικές πηγές, δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί αυτοβούλως ο οδηγός του οχήματος, που γνωρίζει ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του.

Σημειώνεται, ότι ο οδηγός είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με την Τροχαία, τη στιγμή που παρέσυρε τον νεαρό μοτοσικλετιστή, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ μετά το τραγικό δυστύχημα εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε, αφήνοντας αβοήθητο στον δρόμο τον 25χρονο.

Παράλληλα, διερευνάται εάν λίγο πριν από το δυστύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε «κόντρες» στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με άλλον οδηγό.