Κόσμος

Χειροπέδες σε μητέρα “Μεσσία” με εξαφανισμένα παιδιά

Εξαφανισμένα μήνες τώρα τα παιδιά της γυναίκας. Η υπέρογκη εγγύηση που της ορίστηκε.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης εμφανίστηκε μία γυναίκα τα παιδιά της οποίας αγνοούνται εδώ και μήνες.

Η 46χρονης κρατείται με εγγύηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Χαβάη, κατηγορούμενη για παραμέληση ανηλίκων.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι «Θεός», ενώ προετοιμάζει τον κόσμο για τον ερχομό του δεύτερο Χριστού.

Η Λόρι Βάλοου είχε μεταβεί στη Χαβάη από το Αϊντάχο και συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη.

Τα παιδιά της ένας 7χρονος και μία 17χρονη αγνοούνται από τον περασμένο και η ίδια θα εξεταστεί για έκδοση στο Αϊντάχο.