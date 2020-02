Κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση για εκκένωση κτηρίου που τελούσε υπό κατάληψη (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το κτήριο “σφραγίστηκε”.

Τέσσερα άτομα, τρεις αλλοδαποί και ένας Έλληνας, συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά την διάρκεια νέας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κτήριο που τελούσε υπό κατάληψη, στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Τοσίτσα, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και οι τέσσερις που εντοπίστηκαν στο κτήριο έχουν απασχολήσει την Αστυνομία για ναρκωτικά.

Σημειώνεται, επίσης, ότι αμέσως μετά την αστυνομική επιχείρηση το κτίριο “σφραγίστηκε”.