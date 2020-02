Κόσμος

Νεκρός Παλαιστίνιος που απείλησε με μαχαίρι Ισραηλινούς αστυνομικούς (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το επεισόδιο συνέβη κοντά στο Όρος του Ναού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Η Αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα που είχε μαχαίρι, κοντά στο Όρος του Ναού στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί διέταξαν τον άντρα να σταματήσει, καθώς πλησίαζε στο Όρος του Ναού, που είναι ιερό για τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους, και όταν αυτός δεν συμμορφώθηκε, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας.

Μία γυναίκα που βρίσκονταν κοντά, τραυματίστηκε από τα θραύσματα σφαίρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία.

Στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφάλειας.