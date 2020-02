Παράξενα

Αγώνας δρόμου με… εσώρουχα (βίντεο)

Μόνο τα εσώρουχα ή τα μαγιό τους φορούσαν οι δρομείς που συμμετείχαν σε αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα.

Δεκάδες δρομείς συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου που έγινε το Σάββατο στις όχθες του Δούναβη, στο Βελιγράδι, φορώντας μόνο τα εσώρουχα και τα αθλητικά τους παπούτσια.

Οι θαρραλέοι δρομείς έτρεξαν για 1,6 χλμ κάτω από τον ήλιο, αλλά με τη θερμοκρασία να είναι στους 8 βαθμούς Κελσίου.

Οι περισσότεροι από τους δρομείς συμμετείχαν με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού προς τους νέους.

Τον αγώνα διοργάνωσε αθλητική λέσχη της σερβικής πρωτεύουσας και ήταν η τέταρτη φορά που γίνεται.