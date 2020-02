Αθλητικά

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Οι αποστολές των δύο ομάδων για το ντέρμπι

Το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα είναι το ματς που ξεχωρίζει από το μενού της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Η “τιτανομαχία” της Κυριακής, στην Τούμπα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ μετρά 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ήττα 1-0 από την Άρσεναλ για τους “32” του Europa League, αλλά παραμένει αήττητος εντός συνόρων!

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν αφιερωμένη στο κομμάτι της τακτικής, έγινε εξάσκηση και στις στατικές φάσεις, ενώ στο φινάλε πραγματοποιήθηκε και το κλασικό, οικογενειακό δίτερμα αποφόρτισης.

Ο τεχνικός του “Δικεφάλου του Βορρά”, Αμπέλ Φερέιρα, ανακοίνωσε μετά το τέλος της προπόνησης τους 19 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για το μεγάλο παιχνίδι. Αυτοί είναι: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Μάτος, Βαρέλα, Ίνγκασον, Γιαννούλης, Βιεϊρίνια, Εσίτι, Ντούγκλας Αουγκούστο, Μαουρίσιο, Μίσιτς, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Πέλκας, Λάμπρου, Λημνιός, Άκπομ, Σφιντέρσκι.

Εκτός αποστολής αποφάσισε να αφήσει ο Πέδρο Μαρτίνς τους Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, Εμρέ Μορ και Μάξι Λοβέρα. Ο Πορτογάλος τεχνικός πήρε μαζί του 21 παίκτες, από τους οποίους θα μείνουν εκτός αποστολής ο τρίτος γκολκίπερ Καραργύρης και πιθανότατα ένας εκ των Αβραάμ Παπαδόπουλου ή Σισέ και Γκασπάρ ή Τοροσίδη.

Μετά το πέρας του σημερινού προγράμματος, o Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή που απαρτίζουν οι: Αλέν, Μπα, Μπουχαλάκης, Καφού, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Φορτούνης, Γκασπάρ, Γκιλιέρμε, Χασάν, Καραργύρης, Καμαρά, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Βαλμπουενά.