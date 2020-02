Αθλητικά

Το Λαύριο πέρασε νικηφόρα από το Ρέθυμνο

Ματς για γερά νεύρα στο “Μελίνα Μερκούρη”, το οποίο κρίθηκε στην παράταση.

Το Λαύριο “άλωσε” το “Μελίνα Μερκούρη” επικρατώντας στην παράταση με 75-77 (65-65 κ.α.) του Ρεθύμνου, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 19ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της, μετά από αυτή επί του Περιστερίου για την 18η αγωνιστική και υποχρέωσε το Ρέθυμνο στην 2η εντός έδρας ήττα του. Το Λαύριο έφτασε τους 29 βαθμούς και βλέπει ακόμη και... τετράδα, ενώ οι Κρήτες, που γνώρισαν την ήττα μετά από δύο διαδοχικές εντός έδρας νίκες, με Ηρακλή και Πανιώνιο, έχουν 26 βαθμούς.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε “θρίλερ” και χρειάστηκαν οι 4/4 βολές του Βασίλη Μουράτου στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης για να “δραπετεύσει” το Λαύριο με τη νίκη. Οι Ντικόζι και Λούντζης πέτυχαν από 13 πόντους για τους φιλοξενούμενους, ενώ από 11 πρόσθεσαν οι Όλμαν και Ντέιβις. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε για τους ηττημένους ο Κόνερ Φράνκαμπ με 31 πόντους και 4/5 τρίποντα, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος!

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 33-36, 54-49, 65-65 (κ.α.), 75-77 (παράταση)

Ρέθυμνο (Ζιάγκος): Μαραγκάκης 2, Χάρις 6, Κάρτερ 13, Γκόρντον 11, Φράνκαμπ 31, Λι 2, Χριστοδούλου, Χότον, Σπυριδονίδης, Καμπερίδης 10, Ραζής.

Λαύριο (Σερέλης): Όλμαν 11, Μουράτος 7, Κουζέλογλου 6, Ντάιμ 10, Ντικόζι 13, Μαστρογιαννόπουλος, Λούντζης 13, Ουάτσον 2, Λεγκίκας, Ντέιβις 11, Γερομιχαλός 4.