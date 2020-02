Κόσμος

Αποφυλακίστηκε μετά από 59 χρόνια δολοφόνος γυναικών (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ.

Αποφυλακίστηκε 80χρονος που εξέτισε ποινή 59 ετών, αφού καταδικάστηκε για τη δολοφονία μίας εκ των τριών γυναικών, τα πτώματα των οποίων είχαν βρεθεί σε πάρκο στο Σικάγο, σκληρά κακοποιημένα.

Ο Τσέστερ Βέγκερ μπήκε στη φυλακή το 1961, ενώ ακόμα επιμένει ότι ήταν αθώος και πως του έστησαν παγίδα οι αστυνομικοί και οι εισαγγελείς.

Είχε κατηγορηθεί για τις δολοφονίες μίας 47χρονης και δύο 50χρονων γυναικών, που δέχθηκαν φονική επίθεση στο πάρκο του Σικάγο, ενώ περπατούσαν.

Οι σοροί τους βρέθηκαν σε φημισμένο σημείο του πάρκου, στο οποίο υπάρχει καταρράκτης. Η καθεμία από αυτές έφερε πάνω από 100 χτυπήματα.

Ο δράστης εντοπίστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι το σχοινί με το οποίο ήταν δεμένες οι τρεις γυναίκες, ήταν το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείτο σε σπίτι όπου εργαζόταν ο τότε 21χρονος Βέγκερ.

Εκείνος είχε αρχικά ομολογήσει ότι χτύπησε μέχρι θανάτου τις γυναίκες με ένα παγωμένο κλαδί δέντρου, κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, ενώ είχε οδηγήσει τους αστυνομικούς στο σημείο, όπου και έκανε αναπαράσταση του εγκλήματος.

Στη συνέχεια, όμως, άλλαξε την κατάθεσή του, ισχυριζόμενος ότι είναι αθώος και κατηγορώντας τους κατήγορους ότι είχαν «ενορχηστρώσει» την κατάθεσή του.

Τελικά καταδικάστηκε για το θάνατο μόνο μίας εκ των τριών γυναικών και αφού η ποινή ήταν ισόβια κάθειρξη, οι κατήγοροι επέλεξαν να μην τον καταδικάσουν και για τις δολοφονίες των άλλων δύο γυναικών.

Τον περασμένο Νοέμβριο εγκρίθηκε η αίτηση αναστολής του. Ήταν η 24η που είχε υποβάλει.

Οι εγγονές των γυναικών μίλησαν δημόσια για αυτόν, οι υποστηρικτές του όμως, επιμένουν ότι δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.