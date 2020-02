Αθλητικά

Στον τελικό της Μασσαλίας προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, αφού ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Μπούμπλικ στον ημιτελικό.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρίσκεται στον τελικό του Open της Μασσαλίας. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε με 7-5, 6-3 τον Κοζάκο Αλεξάντερ Μπούμπλικ στον ημιτελικό και θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του!

Αυτός είναι ο πρώτος τελικός του 21χρονου τενίστα για το 2020, ενώ αν κάνει το “repeat” και κατακτήσει τον τίτλο αυτός θα είναι ο 4ος ATP στην καριέρα του σε επτά τελικούς.

O Τσιτσιπάς βρήκε δυσκολία στο πρώτο σετ, ενώ δέχτηκε για πρώτη φορά break στη διοργάνωση. Στο δεύτερο σετ, όμως, επέβαλε την κυριαρχία του προηγούμενος με σπάσιμο σερβίς από νωρίς και δίχως ποτέ να χάσει το προβάδισμα.

Αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό θα είναι ένας εκ των Ζιλ Σιμόν (δις φορές κάτοχος του τίτλου) και Φίλιξ-Οζέρ Αλιασίμ.

Από τη Μασσαλία, ο Τσιτσιπάς θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι, όπου την επόμενη εβδομάδα έχει δύσκολη πρεμιέρα με αντίπαλο τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.