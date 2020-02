Κοινωνία

Αστυνομικός ξεγέννησε γυναίκα (εικόνες)

“Ήρωας” για δεύτερη φορά στη μέχρι τώρα πορεία του στην Ελληνική Αστυνομία. Πώς περιέγραψε τη συγκλονιστική εμπειρία του.

Μία αξέχαστη εμπειρία έζησε ο αστυνομικός Γιώργος Μυστρίδης, ο οποίος αναγκάστηκε ελλείψει γιατρού να ξεγεννήσει μία προσφυγοπούλα στη Χίο.

Σύμφωνα με το “ThrakiSports”, ο Κομοτηναίος αστυνομικός που τυγχάνει ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, αυτήν την περίοδο βρίσκεται για ένα τρίμηνο με απόσπαση στο νησί, εξαιτίας του μεταναστευτικού.

Χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, παρά μόνο από τις ταινίες (όπως λέει), υποχρεώθηκε να ξεγεννήσει μία γυναίκα από τη Συρία.«Είναι αναμφισβήτητα μια από τις δυνατές και όμορφες στιγμές της υπηρεσίαςμ να φέρνεις με τη βοήθεια των συναδέλφων σε αυτόν τον κόσμομ αυτό το υγιέστατο κοριτσάκι συριακής καταγωγής. Να σε κοιτάει ο σύζυγος και να σου λέει κάνε κάτι, αλλά κάτι για το οποίο εσύ δεν έχεις εκπαιδευτεί, αλλά έχεις δει μόνο σε ταινία», αφηγείται ο Γιώργος Μυστρίδης.

«Η γυναίκα κυριολεκτικά ξεγέννησε στα χέρια μου», δηλώνει και φέρνει στο μυαλό του εκείνες τις στιγμές: «Μόλις τη βάλαμε στο φορείο, περιμέναμε το ασθενοφόρο, αλλά πέρασαν 20 λεπτά και φώναζε. Βάζω γάντια και βλέπω η κοιλιά χάνεται… Της βγάζω κατευθείαν το κολάν και βλέπω το παιδί να βγαίνει! Εκεί λειτουργείς μόνο με το ένστικτο. Το βγάζω και το βάζω πλάγια, το σηκώνω, το σκουπίζω όσο μπορώ… Και μόλις άρχισε και έκλαιγε, το έβαλα μέσα σε ένα μπουφάν».

Ωστόσο η περιπέτεια του δεν σταμάτησε εκεί. «Ευτυχώς ήρθε μια και μου ζήτησε ψαλίδι. Δεν είχαμε. Αλλά θυμήθηκα ότι έχω τον σουγιά που έχει ψαλίδι. Το φέρνω και μου λέει… κόψε. Τι να σας πω; Ένιωθα σαν να κόβω καλώδιο με βόμβα…», συνεχίζει γλαφυρά την περιγραφή ο Γιώργος Μυστρίδης, που έρχεται για δεύτερη φορά στον αφρό της επικαιρότητας για ενέργεια που κάνει με αυταπάρνηση την ώρα του αστυνομικού καθήκοντος.

Πριν από μερικά χρόνια, ο Μυστρίδης είχε έρθει στην Αθήνα αντιμέτωπος με επικίνδυνους κακοποιούς και κατάφερε με κίνδυνο της ζωής του να τους συλλάβει μετά την διάπραξη ένοπλης ληστείας και ενώ ο ίδιος δέχθηκε τις σφαίρες τους. Εξαιτίας μάλιστα εκείνης της ενέργειάς του, είχε βραβευθεί από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και από τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης και νυν Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.