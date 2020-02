Κοινωνία

Εξαφανίστηκε κοριτσάκι από σταθμό του Μετρό

Ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert από το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Εξαφανίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, γύρω στις 12:30, από τον σταθμό του Μετρό στον Νέο Κόσμο, η Zainab Abdelkarym, 9 ετών, με καταγωγή από Ιράκ.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης, το απόγευμα και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού “AMBER ALERT HELLAS”, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών.

Η Zainab Abdelkarym έχει κοντά σγουρά καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.20μ και ζυγίζει 30 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λαδί μπουφάν με κουκούλα και ροζ αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανίσεις 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.