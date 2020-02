Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρομακτική αύξηση των κρουσμάτων στην Ιταλία

Οι ανακοινώσεις των Αρχών. Σε ποιες περιοχές έχουν καταγραφεί τα κρούσματα.

Τα κρούσματα του κορονoϊού στην Ιταλία μέχρι αυτή την στιγμή έχουν αγγίξει τα 59, από 16 που ήταν χθες.

Στο μεταξύ, πριν λίγο ανακοινώθηκε ότι την ερχόμενη Δευτέρα το δικαστήριο του Μιλάνου θα παραμείνει κλειστό. Όπως έγινε γνωστό σήμερα το απόγευμα, στο Μιλάνο διαγνώσθηκε, επίσης, ο πρώτος ασθενής θετικός στον ιό. Η μεγάλη, ετήσια έκθεση γυαλιών που έπρεπε να ανοίξει τις πύλες της σε λίγες ημέρες στην ιταλική συμπρωτεύουσα, ακυρώθηκε.

Σε σειρά περιοχών του ιταλικού Βορρά, λαμβάνονται νέα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης της ασθένειας. Ο επίσκοπος της Πιατσέντσα, ζήτησε από τους πιστούς να μην φιληθούν σε ένδειξη χριστιανικής αγάπης, αύριο, στο τέλος της λειτουργίας και να λάβουν την καθολική θεία κοινωνία με το χέρι, και όχι με το στόμα.

Στους δέκα δήμους της Λομβαρδίας στους οποίους σημειώθηκαν τα περισσότερα κρούσματα, απόψε θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα διασκέδασης.

Βρίσκεται, τέλος, ακόμη σε εξέλιξη υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Κόντε, στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας, στην Ρώμη. Στόχο του συμβουλίου, να εξετασθεί η ανάγκη λήψη νέων, έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.