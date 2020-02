Αθλητικά

“Όρθιος” έμεινε ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη

Ο Αστέρας δεν κατάφερε να πάρει το “τρίποντο” κόντρα στον “λαβωμένο” από τις απουσίες Παναθηναϊκό.

Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας και Παναθηναϊκός στην Τρίπολη. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μακέντα στο 51΄ και οι Αρκάδες ισοφάρισαν με τον Χουαρέγκι στο 85ο λεπτό.

