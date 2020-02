Κοινωνία

Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Γλυφάδα: Η κατάθεση του οδηγού

Τι είπε στους αστυνομικούς ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος, που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία.

Το σοκ επικαλέστηκε ως αιτία της εξαφάνισής του, από το σημείο του τροχαίου, που στοίχισε τη ζωή στον 25χρονο μοτοσικλετιστή, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, στη Γλυφάδα.

Ο 40χρονος οδηγός εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα του Σαββάτου στην Τροχαία και είπε πως «ούτε κατάλαβε τι έγινε».

Ο οδηγός του οχήματος, που κατέθεσε παρουσία του δικηγόρο του, περιέγραψε στους αστυνομικούς το πώς έγινε το τροχαίο, ενώ απέδωσε την απόφασή του να εγκαταλείψει το σημείο και το θύμα του, στο σοκ της στιγμής.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας που θα σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Γλυφάδας, δήλωσε εξοργισμένος με την εγκατάλειψη.