Άφησε βαθμούς στη Λαμία ο Άρης

Οι Θεσσαλονικείς απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας, αν και βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Με τα πρώτα του τέρματα στη Super League από τις 11 Οκτωβρίου 2018, ο Χρήστος Αραβίδης βοήθησε τη Λαμία να πάρει την ισοπαλία 2-2 από τον Άρη στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Super League. Χαμένο πέναλτι στο 0-0, για τους γηπεδούχους, με τους “κίτρινους” να σκοράρουν δις σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, ανατρέποντας την εις βάρος τους κατάσταση, αλλά να μην καταφέρνουν να “σφραγίσουν” μαθηματικά τη συμμετοχή τους στα play-offs.

Ο Άκης Μάντζιος έκανε την έκπληξη, ξεκινώντας με τον Αραβίδη στο αρχικό σχήμα, ενώ ο Μίχαελ Ένινγκ αποφάσισε να ρισκάρει τη συμμετοχή του Μπράουν Ιντέγε, παρά το ότι ο Νιγηριανός φορ δεν προπονήθηκε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αμφότεροι, εν τέλει, δικαίωσαν τους προπονητές τους.

Πολύ νευρικά μπήκαν στο ματς οι δυο ομάδες. Σχεδόν από το πουθενά, όμως, στο 16' η Λαμία κέρδισε πέναλτι. Ο Φραν Βέλεθ γλίστρησε, έπεσε στο έδαφος και ανέτρεψε τον Τάσο Καραμάνο, με τον Βασίλη Φωτιά να δείχνει την εσχάτη των ποινών - υπόδειξη που πήρε και την έγκριση του VAR. Ο Χουλιάν Κουέστα, όμως, έπεσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνιά, αποκρούοντας την εκτέλεση του Ανδρέα Βασιλόγιαννη, κρατώντας το “μηδέν” για την εστία του! Ήταν, όμως, για λίγο καθώς στο 24' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Ο Καραμάνος δοκίμασε σουτ, η μπάλα έφτασε στον Αραβίδη που με εντυπωσιακό αριστερό γυριστό “κρέμασε” τον Κουέστα για το 1-0! Πρώτη ευκαιρία - και μοναδική στο πρώτο ημίχρονο - για τον Άρη αυτή του 31ου λεπτού, όταν ο Ιντέγε έστρωσε την μπάλα στον Λούκας Σάσα, αλλά το σουτ του Βραζιλιάνου βρήκε σε ετοιμότητα τον Κώστα Θεοδωρόπουλο.

Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για τη Λαμία. Από κόρνερ του Βασιλόγιαννη στο 48', ο Καραμάνος πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και από τη μικρή περιοχή ο Αραβίδης - και πάλι με το κεφάλι - έκανε το 2-0! Καλή στιγμή για τον Άρη στο 51', ωστόσο το γύρισμα του Σάσα ήταν λίγο πιο δυνατό από ό,τι έπρεπε για τον Ιντέγε. Το τελείωμα, όμως, του Ντάνιελ Λάρσον στο επόμενο λεπτό, από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ήταν πραγματικά υπέροχο για το 2-1! Και με τη συμπλήρωση 54 λεπτών, οι "κίτρινοι" ισοφάρισαν. Ο συνδυασμός των Μιχάλι Κόρχουτ-Μπρούνο Γκάμα από τα αριστερά, έδωσε την ευκαιρία στον Ιντέγε από κοντά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2!

Το παιχνίδι πήρε φρενήρη ρυθμό, με τον Σάσα να πέφτει ηρωικά και με την πλάτη να σταματά το σουτ του Ιμπραχίμα Νιασέ από το σημείο του πέναλτι στο 58'. Το φάουλ του Μανώλη Σάλιακα βρήκε δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά στο 74', άστοχο ήταν και το δεξί σουτ του ίδιου τρία λεπτά αργότερα ενώ η προσπάθεια του Νιασέ στο 87' δεν ανησύχησε τον Κουέστα. Οι γηπεδούχοι έψαξαν το τρίτο γκολ που θα τους έβαζε σε τροχιά εξάδας, αλλά δεν το βρήκαν ποτέ, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μεν το βαθμό της ισοπαλίας, αλλά να μένουν για ένα ακόμη εκτός έδρας ματς μακριά από το “τρίποντο”.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λαμία (Άκης Μάντζιος): Θεοδωρόπουλος, Σκόνδρας, Βύντρα, Αντέτζο, Βάντερσον, Δημούτσος, Νιασέ, Καραμάνος (79' Μπουλούλης), Βασιλόγιαννης (85' Μπιανκόνι), Ρόμανιτς (64' Σάλιακας), Αραβίδης.

Άρης (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Βέλεθ, Δεληζήσης, Κόρχουτ, Σάσα, Ματίγια, Γκάμα (90' Μαρτίνες), Φετφατζίδης (79' Μαντσίνι), Λάρσον (88' Ντουρμισάι), Ιντέγε.