Πολιτική

Τσίπρας: Πληρώνουμε ήδη ακριβά την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους επτά μήνες της διακυβέρνησής της, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος στον δρόμο προς το Συνέδριο, υπογραμμίζοντας την «αθέτηση των υποσχέσεων και τα ψέματα», ενώ υποστήριξε ότι «τίποτε καλό δεν μπορεί να περιμένει κανείς από αυτή την κυβέρνηση».

Ειδική αναφορά έκανε στην υπόθεση Novartis «κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία για προσπάθεια μικρού πραξικοπήματος, που απέτυχε» και ρώτησε: «Γιατί απειλούν δικαστές και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος; Γιατί τα κάνουν αυτά; Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί φοβούνται την αλήθεια και κηρύττουν τον πόλεμο στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή ως Κυβέρνηση δεν “κουκούλωσε” την υπόθεση Novartis. Γιατί άραγε τέτοιος πανικός;». Αναφέρθηκε στις φήμες και τις κατηγορίες περί «εσχάτης προδοσίας του ΣΥΡΙΖΑ» λέγοντας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Είμαι εδώ κοπιάστε, είμαστε εδώ, αν έχετε τα κότσια, μην προσπαθείτε να τρομοκρατείτε τους ανθρώπους που υπερασπίστηκαν τα δημόσια συμφέροντα... Αν έχετε τα κότσια, είμαι εδώ και σας προκαλώ να πάτε την εκτροπή μέχρι τέλους. Αν έχετε τα κότσια, κ. Μητσοτάκη, πηγαίνετε εμένα στην Δικαιοσύνη, αν δεν τα έχετε όμως, αφήστε να γίνει η διερεύνηση του σκανδάλου».

Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε: «Πέτυχαν μια νίκη προσωρινή, νίκη απέναντι στην Αριστερά, στην αλήθεια, στην πρόοδο, αλλά από τότε που ανέλαβαν χάνουν καθημερινά δεκάδες μάχες της καθημερινής ζωής. Είναι σε θέση μόνο να ευνοούν τα μεγάλα συμφέροντα και μας γυρίζουν πίσω στο κράτος της διαφθοράς και της διαπλοκής, στην οικονομική στασιμότητα, σε μία ανάπτυξη που αφορά τους ισχυρούς, σε μία κοινωνία των διακρίσεων και της συντηρητικής οπισθοδρόμησης».

Συνεχίζοντας και απευθυνόμενος προς τους συγκεντρωμένους είπε: «δεν αρκεί να οργιζόμαστε αλλά πρέπει να αντισταθούμε, για να υπερασπιστούμε τον κατώτατο μισθό, το κοινωνικό κράτος, την Υγεία και την Παιδεία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Σας καλώ να κάνουμε την αρχή μίας νέας μαχητικής δημοκρατικής πορείας για το σήμερα της αποτροπής και το αύριο της ανατροπής... Δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αφήσουμε το κοινωνικό κράτος, την Υγεία και την Παιδεία στις ορέξεις των αρίστων και των κυκλωμάτων... Θα δώσουμε τις μάχες σε κάθε κοινωνικό χώρο για να κερδίσει ξανά η προοδευτική παράταξη την κοινωνική πλειοψηφία και να πετύχει μία νίκη που θα βάλει ξανά την Ελλάδα στην σωστή πλευρά της Ιστορίας».

«Πληρώνουμε ήδη ακριβά την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε ο κ. Τσίπρας και αναφέρθηκε στην έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας. Θύμισε την δήλωση Τσαβούσογλου λέγοντας ότι «η Τουρκία ποτέ δεν μας συγχώρησε γιατί εμείς δεν είμαστε “γιαλατζί” πατριώτες και εθνικιστές, αλλά εμείς παλέψαμε για την βελτίωση της θέσης της χώρας... Οι γείτονές μας της Ανατολής δεν μας συγχώρησαν για την Συμφωνία των Πρεσπών με την οποία ακυρώθηκαν οι σχεδιασμοί τους δεκαετιών για την περιοχή». Ο κ. Τσίπρας «θύμισε την αντιπολίτευση που ασκούσε ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ στο Μακεδονικό, με τους “μακεδονομάχους” για την Συμφωνία των Πρεσπών που τώρα τηρεί και τιμά η Κυβέρνηση» και ρώτησε «Πού είναι εκείνοι οι πατριώτες που μας κατηγορούσαν τότε και πώς αντιδρούν τώρα στις προκλήσεις της Τουρκίας;».

Εξίσου σκληρή ήταν και η κριτική του για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, για το οποίο πρόσθεσε ότι η μόνη λύση είναι η άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και η μεταφορά των ευάλωτων ομάδων στην ενδοχώρα και η ταυτόχρονη πίεση στην Ευρώπη για την αναθεώρηση του “Δουβλίνου 2”. Είπε δε, ότι και ως αντιπολίτευση θα στηρίξει μία παρόμοια πολιτική, ενώ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Βορίδη τον κ. Γεωργιάδη ότι «θέλουν να αντιγράψουν τις ακροδεξιές τακτικές του κ. Όρμπαν όχι μόνο στο μεταναστευτικό, αλλά και στα θέματα της ασφάλειας του πολίτη».

Ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε και στα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και κατηγόρησε την Κυβέρνηση για οπισθοδρόμηση με πολιτικές όπως η επαναφορά της εκτροπής του Αχελώου. «Ανακοινώνουν απολιγνιτοποίηση, αλλά χωρίς σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών για τις τοπικές κοινωνίες. Το μόνο σχέδιο που έχουν είναι να εξυπηρετήσουν συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον ρόλο του κόμματος είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία είναι μία δύναμη που επιθυμεί όχι μόνο να έλθει ξανά σε θέση διακυβέρνηση, αλλά να έλθει και να κάνει καλύτερη την ζωή των ανθρώπων, για να αλλάξουμε, την χώρα και την κοινωνία. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει δίχως ρήξεις. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, την χώρα και την κοινωνία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε εμείς. Σας καλώ να μπείτε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια για να γίνει πράξη αυτή η αλλαγή...Να γίνουμε ένα κόμμα ανοικτό, νεανικό, λαϊκό, και ριζοσπαστικό. Να δημιουργήσουμε το κόμμα που θα εκπροσωπεί χωρίς αποκλεισμούς την πολύχρωμη εκλογική του βάση... Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει με πλατιά κοινωνική συμμετοχή. Δεν είναι ο δρόμος των λίγων και τον πεφωτισμένων που πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι ο δρόμος της πλειοψηφίας. Θέλουμε έναν φορέα ανοικτό στο καινούργιο, ανοικτό σε όλους τους προοδευτικούς, αριστερούς, σε όλους τους ανήσυχους πολίτες... Χρειάζεται να εγκαταλείψουμε την ασφάλεια του πρωτοκόλλου και της επετηρίδας».

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας είπε απευθυνόμενος προς τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: «Σε ό,τι με αφορά είμαι αποφασισμένος να κάνω ότι περνά από το χέρι μου και σας καλώ να στηρίξετε την προοπτική της διαρκούς αλλαγής που θα μας κάνει πιο ριζοσπαστικούς και πιο χρήσιμους στην κοινωνία, ως την καρδιά της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που θα κληθεί ξανά σύντομα να πάρει τις τύχες της χώρας στα χέρια της... Λένε κάποιοι ότι θα είναι η δεύτερη φορά Αριστερά. Τους απαντώ ότι θα είναι η πρώτη φορά με δικό μας ρεαλιστικό αριστερό σχέδιο, θα είναι η πρώτη φορά Αριστερά με τα χέρια ελεύθερα και έξω από μνημόνια... Σας καλώ να αλλάξουμε το κόμμα μας και να το δυναμώσουμε για να αλλάξουμε την κοινωνία».