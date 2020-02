Αθλητικά

Η βραδιά των ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Οδήγησε την Γιουβέντους σε άλλη μία νίκη, “γράφοντας” το όνομά του στο βιβλίο με τα ρεκόρ του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Δυσκολεύτηκε στο τελευταίο 20λεπτο, αλλά πέρασε με νίκη και από την έδρα της ΣΠΑΛ η Γιουβέντους (2-1) και αποσπάστηκε 4 βαθμούς από τη δεύτερη Λάτσιο και 6 βαθμούς από την τρίτη Ίντερ, οι οποίες αγωνίζονται την Κυριακή κόντρα σε Τζένοα και Σαμπντόρια, αντίστοιχα.

Η “μεγάλη κυρία” άνοιξε το σκορ στο 39', με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να βάζει το όνομά του στο βιβλίο με τα ρεκόρ του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς σκόραρε για 11ο σερί αγώνα στο πρωτάθλημα, επίδοση που στο παρελθόν έχουν σημειώσει μόνο οι Γκαπριέλ Μπατιστούτα (1994, Φιορεντίνα) και Φάμπιο Κουαλιαρέλα (2018-2019, Σαμπντόρια).

Ο Ρονάλντο έγινε, επίσης, ο πρώτος παίκτης που πέτυχε γκολ σε 11 συνεχόμενα ματς σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, το ιταλικό πρωτάθλημα (Serie A), τo ισπανικό πρωτάθλημα (La Liga) και το Champions League.

Στο 61' ο Ράμσεϊ έκανε το 0-2 για τη Γιουβέντους, ωστόσο το πέναλτι του Πετάνια στο 69' έδωσε ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά δεν στάθηκε ικανό για να αλλάξει κάτι περισσότερο στην ουσία του παιχνιδιού.