Ζώδια: τι φέρνει η νέα Σελήνη

Η πρωτοτυπία, η τόλμη, η εφευρετικότητα, η φαντασία, η ανάγκη για αυτοέκφραση, συνυπάρχουν σε αυτή τη Νέα Σελήνη με τον ρεαλισμό και την αυτοκυριαρχία...

Κριός: Κάτι καινούριο φαίνεται να «κινείται» στα επαγγελματικά σας, που φαίνεται να έρχεται αβίαστα και με σίγουρα βήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί συνδυάζετε τη διαίσθηση που σας οδηγεί, με την προσπάθεια και τον ρεαλισμό. Διεκδικείτε αυτά που επιθυμείτε, με τρόπο δυναμικό και ταυτόχρονα ήπιο, την κατάλληλη στιγμή, χωρίς να υποχωρείτε αλλά και χωρίς να προκαλείτε αντιδράσεις. Έχετε πρόγραμμα, στρατηγική, ευελιξία και με κάποια επιτυχημένη σας κίνηση θα κερδίσετε τον σεβασμό όλων!

Ταύρος: Έχετε αρχίσει να βγάζετε στην επιφάνεια την επικοινωνιακή και γιατί όχι, την «κοσμοπολίτικη» πλευρά σας, χωρίς όμως να χάνετε άσκοπα τον χρόνο σας σε ανούσιες επαφές που σίγουρα δεν είναι βαρετές, αλλά δεν προσφέρουν και τίποτε περισσότερο. Έχετε περιορίσει τους στόχους, με σχέδια πολύ συγκεκριμένα στα οποία έχετε κατασταλάξει και ρυθμίζετε πρακτικά τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν την εφαρμογή. Μεγάλο σας πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποι γύρω σας, που είναι διατεθειμένοι να σας στηρίξουν και να δώσουν λύσεις.

Δίδυμοι: Ήρθε η ώρα να δείξετε την αξία σας όχι μόνο μέσα από την επαγγελματική δράση, αλλά και με τη γενικότερη παρουσία σας, που σας κάνει ιδιαίτερα δημοφιλείς. Οι ευκαιρίες είναι μπροστά σας και μπορείτε όχι μόνο να τις «οσμιστείτε» αλλά και να τις αδράξετε! Φυσικά με το… αζημίωτο, αφού η παρουσία του Άρη στον Αιγόκερω σε τρίγωνο με τον Ουρανό, φροντίζει να μην χάνετε από τα μάτια σας την αξία του χρήματος υπό την επήρεια της… δόξας!

Καρκίνος: Η συναισθηματική ισορροπία που έχετε εγκαθιδρύσει, είναι η βάση και ο κινητήριος μοχλός για περεταίρω επιτυχίες. Έχετε προσπαθήσει πολύ γι αυτό και τώρα έρχεται η δικαίωση! Νιώθοντας λοιπόν την απαραίτητη για σας ασφάλεια στις σχέσεις και με τη Νέα Σελήνη στους Ιχθύς αρωγό, μπαίνετε με αυτοπεποίθηση στα νέα εγχειρήματα που σχεδιάζετε και αυτό προσελκύει γύρω σας ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν περισσότερο από όσο θα περιμένατε και που μπορείτε χωρίς δισταγμό να τους εμπιστευθείτε.

Λέων: Στα οικονομικά είναι στραμμένη η προσοχή σας κάτω από την επιρροή αυτής της Νέας Σελήνης στους Ιχθύς. Κάνετε με επιτυχία όλες τις απαραίτητες ενέργειες που εξασφαλίζουν τις απολαβές από την εργασία, αλλά διαισθητικά αντιλαμβάνεστε και άλλες πηγές από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε χρήματα και κάνετε ό,τι χρειάζεται για να τις εκμεταλλευτείτε. Δεν χρειάζεται βέβαια να κάνετε και πολλά, αφού η τύχη είναι με το μέρος σας και βάζει το «χέρι» της για να φέρει μπροστά στα πόδια σας την κατάλληλη ευκαιρία!

Παρθένος: Έχετε σταματήσει να «εκβιάζετε» το αποτέλεσμα στις σχέσεις που έχετε με σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας και αυτό φαίνεται να λειτουργεί θετικά. Αφήνετε χώρο για να αναλάβουν και αυτά κάποιες πρωτοβουλίες και αυτό είναι μια σοφή στάση, αφού οδηγεί σε χαλάρωση της έντασης, δίνοντας την ευκαιρία να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για εσάς. Να είστε βέβαιοι πως θα το κάνουν! Στα ερωτικά το «θερμόμετρο» ανεβαίνει, ανανεώνοντας τη σχέση για τους δεσμευμένους και δημιουργώντας ενδιαφέρουσες εξελίξεις για τους αδέσμευτους.

Ζυγός: Τα επαγγελματικά θέματα είναι σε πρώτη μοίρα κάτω από την επιρροή αυτής της Νέας Σελήνης στους Ιχθύς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να σας απασχολούν, αφού έχουν μπει στον «αυτόματο πιλότο» και όλα εκεί προχωρούν από μόνα τους, χωρίς να έχουν ανάγκη τη δική σας ώθηση. Καλό θα ήταν να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να επαναπροσεγγίσετε κάποιο άτομο του στενού σας περιβάλλοντος. Έχει να σας πει πολλά και χρήσιμα και η άποψή του για κάποιο θέμα που σας απασχολεί, θα αποδειχτεί πολύ σημαντική!

Σκορπιός: Ιδιαίτερα ερωτική είναι για σας αυτή η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς. Θα σας δώσει την ευκαιρία της ανανέωσης σε αυτόν τον τομέα είτε είστε σε σχέση είτε όχι και πάνω από όλα θα περάσετε καλά! Αρκεί βέβαια να αρκεστείτε σε αυτό και να μην σχεδιάζετε από τώρα μακροχρόνια πλάνα. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε θέματα που σας απασχολούν και να βρείτε έτσι νέες διεξόδους, που θα σας «λύσουν τα χέρια» ή θα σας γλυτώσουν από λάθος κινήσεις που ετοιμαζόσασταν να κάνετε.

Τοξότης: Δεν είναι εύκολο να αφήσετε στην άκρη έστω προς στιγμή, την εύθυμη και δυναμική σας φύση, αλλά τώρα ίσως δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνετε. Έχετε τη διάθεση της απομόνωσης στον δικό σας χώρο και δεν νιώθετε καθόλου άβολα ή περιορισμένοι από αυτό. Ίσα ίσα που σας φαίνεται ιδιαίτερα δημιουργικό και σας βοηθά σε μια γενικότερη ανασυγκρότηση. Μια επένδυση ή μια αγορά, που πιθανότατα να σχετίζεται και με το σπίτι, μπορεί να είναι ιδιαίτερα πετυχημένη και να σας γεμίσει χαρά, ακόμη και αν διέπεται από μια υπερβολή!

Αιγόκερως: Είναι πολλά τα θέματα που σας απασχολούν και δεν έχετε καθαρό μυαλό για να τα λύσετε. Έχετε όμως κρυστάλλινη διαίσθηση και αυτήν πρέπει να εμπιστευθείτε! Επίσης δεν έχετε υπομονή και αυτό είναι άλλο ένα σημείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες αποφάσεις και κινήσεις. Γι αυτό αποφύγετε τις βιαστικές ενέργειες. Δώστε χρόνο πριν αποφασίσετε οριστικά και εξαντλήστε όλα τα περιθώρια για να ερευνήσετε όλες τις πιθανές επιλογές. Το ένστικτό σας θα σας οδηγήσει σωστά, αρκεί να είστε χαλαροί και να μην παίρνετε παρορμητικές αποφάσεις.

Υδροχόος: Στα οικονομικά εστιάζεται η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς και φαίνεται πως αυτό το διάστημα, μάλλον έχετε μια θολή εικόνα γι αυτά. Ωστόσο αυτός δεν είναι ικανός παράγοντας για να σας δημιουργήσει προβλήματα, καθώς η τύχη δεν δείχνει να σας έχει εγκαταλείψει. Αντίθετα μάλιστα, έρχεται για να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, που θα σας προστατεύει ακόμη και από λανθασμένες επιλογές. Μπορεί να έρθουν κάποιες παλιές οφειλές που θα κληθείτε να πληρώσετε ή κάποια ανέλπιστα κέρδη, αλλά στο τελικό άθροισμα δεν θα βγείτε ζημιωμένοι! Ωστόσο αποφύγετε σημαντικές οικονομικές αποφάσεις.

Ιχθύες: Η Νέα Σελήνη γίνεται στο ζώδιό σας και ασφαλώς είναι πολύ σημαντική για σας σε όλους τους τομείς. Αναζητάτε πρωταγωνιστικό ρόλο και θα τον έχετε, ίσως και μέσα από κάποιες υπερβολές, αλλά χωρίς αυτές να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις σας με τους άλλους. Όλους μπορείτε να τους προσεγγίσετε με επιτυχία, να ζητήσετε βοήθεια ή να διαπραγματευτείτε μαζί τους. Κάνετε μια νέα αρχή, βάζετε νέους στόχους και έχετε όλες τις προϋποθέσεις να τους πραγματοποιήσετε, αρκεί να μην βιαστείτε να ξεκινήσετε αμέσως. Αιφνιδιάστε , αλλά μόνο με τη σκέψη και τα λόγια προς το παρόν!

