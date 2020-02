Κόσμος

Ευρεία νίκη Σάντερς στην Νεβάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Μπέρνι Σάντερς καταγράφει ευρεία νίκη στην ψηφοφορία των Δημοκρατικών στην Νεβάδα, σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα...

Ο Μπέρνι Σάντερς καταγράφει μια ευρεία νίκη στην εσωκομματική ψηφοφορία των Δημοκρατικών για την ανάδειξη υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2020, που διεξήχθησαν χθες Σάββατο στην Νεβάδα, σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα, ενώ ο Τζο Μπάιντεν κερδίζει τη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αναπτερώσει τις ελπίδες της εκστρατείας του.

Με καταμετρημένο το 11% των ψήφων, ο γερουσιαστής του Βερμόντ συγκεντρώνει το 47% και ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ το 24%. Ο Πιτ Μπούτιτζετζ, πρώην δήμαρχος της πόλης Σάουθ Μπεντ στην Ιντιάνα, λαμβάνει το 14% και η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν το 9%. «Κερδίσαμε την Νεβάδα! Οικοδομούμε ένα πρωτοφανές λαϊκό κίνημα και μαζί δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να πετύχουμε», δήλωσε ο Σάντερς με ανάρτηση στο twitter. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη ήδη τον βετεράνο πολιτικό.

«Φαίνεται ότι ο Τρελός Μπέρνι τα πάει καλά στη Σπουδαία Πολιτεία της Νεβάδα. Ο Μπάιντεν και οι υπόλοιποι μοιάζουν τόσο αδύναμοι και αποκλείεται ο Μίνι Μάικ να αρχίζει ξανά την εκστρατεία του μετά τη χειρότερη εμφάνιση στην ιστορία των προεδρικών ντιμπέιτ. Συγχαρητήρια, Μπέρνι και μην τους επιτρέψεις να το αρπάξουν από εσένα», είπε ο Τραμπ με tweet του.

Με την νίκη του στην Νεβάδα, ο Σάντερς ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της υποψηφιότητάς του, ενόψει της «Σούπερ Τρίτης», στις 3 Μαρτίου, όταν θα ψηφίσουν δεκατέσσερις πολιτείες και θα κριθεί τεράστιος αριθμός αντιπροσώπων στο εθνικό συνέδριο του κόμματος.