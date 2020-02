Κόσμος

Μακρόν για Brexit: δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε συνολική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, αλλά είναι ακόμη πολλά τα επιμέρους θέματα που πρέπει να επιλυθούν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «δεν είναι βέβαιο» ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταλήξουν «σε συνολική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους», κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο σαλόνι της Γεωργίας στο Παρίσι.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε συνολική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την συνάντησή του με αλιείς που ανησυχούν ότι το Brexit θα τους στερήσει μεγάλο μέρος των περιοχών όπου ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

«Σε κάθε περίπτωση, εκεί θα υπάρξει ένταση, διότι (οι Βρετανοί) είναι πολύ σκληροί, είναι ένα χαρτί που έχουν στα χέρια τους», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας. «Αυτό που εξασφαλίσαμε είναι ότι η αλιεία δεν έχει βγει από το πλαίσιο, αλλά θα υπάρξει πίεση» από τους Βρετανούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου. Η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2020. Οι δύο πλευρές θα πρέπει σε αυτό το διάστημα να διαπραγματευθούν μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μισέλ Μπαρνιέ προειδοποίησε ότι μία συμφωνία για την αλιεία δεν θα είναι αποσυνδεδεμένη από την εμπορική συμφωνία που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το Λονδίνο τόνισε από την πλευρά του ότι η «επανάκτηση του ελέγχου» των υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μεγάλης σημασίας και ότι θα πρέπει να είναι προσβάσιμα «πάνω από όλα από τα βρετανικά πλοία».

Όμως, οι αλιείς πολλών ευρωπαϊκών χωρών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους βρετανικούς ψαρότοπους. Για τους Γάλλους αλιείς, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύουν το 30% του κύκλου εργασιών τους.