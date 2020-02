Κοινωνία

Φωτιά σε πλοίο στο Πέραμα

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς...

(Φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε σε παροπλισμένο πλοίο, στο τέρμα του Περάματος.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, με αποτέλεσμα η φωτιά, που ξέσπασε από αδιευκρίνιστη αιτία, να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήρε μέρος και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες ή άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο.