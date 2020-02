Πολιτική

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Συνεδριάζει στις 10:30 π.μ., υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με ομιλία του κ. Μητσοτάκη ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις προτεραιότητες και το έργο της κυβέρνησης καθώς και στα θέματα της επικαιρότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του αναμένεται να στηλιτεύσει τη στάση της Άγκυρας και να στείλει ηχηρό μήνυμα για το Μεταναστευτικό.

Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Επίσης στη συνεδρίαση θα ψηφιστούν τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Οργανώσεων και θα εκλεγούν οκτώ συνολικά αιρετά μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας.