Νέο σόου από Αντετοκούνμπο και νίκη για τους Μπακς

Ο "Greek Freak" έφτασε πολύ κοντά στο τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς αγωνίστηκε για 29 λεπτά κόντρα στους Σίξερς με απολογισμό 31 πόντους!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησε το Μιλγουόκι στην εντός έδρας νίκη 119-98 επί της Φιλαδέλφεια, η οποία ήταν η 16η στα τελευταία 18 παιχνίδια των Μπακς που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 48-8.

Στο ημίχρονο τα «ελάφια» προηγούνταν 56-50, ωστόσο στο τρίτο δωδεκάλεπτο ο "Giannis" πέτυχε τους πρώτους 11 πόντους των Μπακς που ολοκλήρωσαν τη συγκεκριμένη περίοδο με επιμέρους σκορ 37-23 και «κλείδωσαν» ουσιαστικά τη νίκη. Ο "Greek Freak" έφτασε πολύ κοντά στο τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς αγωνίστηκε για 29 λεπτά κόντρα στους Σίξερς με απολογισμό 31 πόντους (10/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/8 βολές), 17 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κόψιμο και 4 λάθη.

Στο μεταξύ, οι Χιτ νίκησαν 124-105 το Κλίβελαντ στο Μαϊάμι, την ώρα που στο ημίχρονο της αναμέτρησης τιμήθηκε ο Ντουέιν Ουέιντ. Οι άνθρωποι της ομάδας από τη Φλόριντα απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο 3 προς τιμήν του «Φλας», ο οποίος πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα με το Μαϊάμι (2006, 2012, 2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Χιτ έσπασαν ένα ρεκόρ 23 ετών της ομάδας για τη συγκομιδή πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι σούταραν στο α΄ μέρος κόντρα στους Καβαλίερς με ποσοστό ευστοχίας 77%, με αποτέλεσμα να πετύχουν 82 πόντους και να βρεθούν στο +30 από το Κλίβελαντ στην ανάπαυλα.

Από εκεί και πέρα, το Χιούστον στηρίχθηκε στους Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ για να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Γιούτα στο Σολτ Λέικ Σίτι. Οι δύο «αστέρες» των Ρόκετς πέτυχαν μαζί 72 πόντους (σ.σ. 38 ο Χάρντεν και 34 ο Ουέστμπρουκ) και οδήγησαν την ομάδα τους στην εκτός έδρας νίκη 120-110 επί των Τζαζ.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Λ.Α. Κλίπερς-Σακραμέντο 103-112

Σάρλοτ-Μπρούκλιν 86-115

Ατλάντα-Ντάλας 111-107

Μαϊάμι-Κλίβελαντ 124-105

Σικάγο-Φοίνιξ 104-112

Μιλγουόκι-Φιλαδέλφεια 119-98

Γιούτα-Χιούστον 110-120