Κόσμος

Μεγάλος σεισμός ταρακούνησε Τουρκία και Ιράν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το επίκεντρο καταγράφηκε στα σύνορα των δυο χωρών.

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί την περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε βάθος 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC. Το δημόσιο τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT World μετέδωσε πως έγινε αισθητός σε 43 χωριά στην Τούρκία.

Το TRT μετέδωσε πως ομάδες επιθεώρησης ζημιών εστάλησαν στην περιοχή. Υπήρξαν επίσης αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων στην τουρκική πόλη Βαν.

Ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού και πως άλλοι είναι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.