Κοινωνία

Πατέρας νεκρού μοτοσικλετιστή στον ΑΝΤ1: άφησε το παιδί μου ζωντανό, είναι εξολοθρευτής

"Δεν οδηγούσε, είχε ένα όπλο στα χέρια του και σκότωνε κόσμο" είπε για τον οδηγό της Κορβέτ ο χαροκαμένος πατέρας. Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος μετά την προανακριτική απολογία.

Συγκλονίζει ο πατέρας του άτυχου 25χρονου που έχασε τη ζωή του στο φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε στη Γλυφάδα.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Γιώργος Καρανίκας χαρακτήρισε τον οδηγό της Κορβέτ «εξολοθρευτή» που άφησε το παιδί του αιμόφυρτο αλλά ζωντανό στην άσφαλτο.

«Δεν έβλεπε τι έχει κάνει; Μια χαρά κατάλαβε. Τον εγκατέλειψε για να μην πάει φυλακή. Αν το πήγαινε στο νοσοκομείο μπορεί να ζούσε. Ήταν ζωντανό το παιδί μου» είπε ο πατέρας του άτυχου μοτοσικλετιστή.

«Αυτός είναι δολοφόνος. Θα σκοτώσει κι άλλα παιδιά. Δεν οδηγούσε, είχε ένα όπλο στα χέρια του και σκότωνε κόσμο» πρόσθεσε ο χαροκαμένος πατέρας ο οποίος ζήτησε από τον 40χρονο να μην αναφέρει ποτέ ξανά ότι δεν κατάλαβε τι συνέβη.

Ο κ. Καρανίκας είπε ότι κανείς από την οικογένεια του οδηγού δεν τηλεφώνησε και τόνισε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν πήρε. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι λεφτά».

Ο 40χρονος οδηγός εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα του Σαββάτου στην Τροχαία και είπε πως «ούτε κατάλαβε τι έγινε». Ο οδηγός του οχήματος, που κατέθεσε παρουσία του δικηγόρου του, περιέγραψε στους αστυνομικούς το πώς έγινε το τροχαίο, ενώ απέδωσε την απόφασή του να εγκαταλείψει το σημείο και το θύμα του, στο σοκ της στιγμής.

Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος, αργά χθες το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του σε αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, στο Ελληνικό, αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο. Η δικογραφία πρόκειται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση.

«Ήμουν σοκαρισμένος και για αυτό έφυγα. Δεν κατάλαβα πώς έγινε το τροχαίο». Αυτά επανέλαβε αρκετές φορές, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο 40χρονος επιχειρηματίας. Υπενθυμίζεται, ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα τη στιγμή που παρέσυρε τον νεαρό μοτοσικλετιστή, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ μετά το τραγικό δυστύχημα εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε, αφήνοντας αβοήθητο στον δρόμο τον 25χρονο.