Αθλητικά

Αστυνομική επιχείρηση στο γήπεδο της Τούμπας!

Οι αρχές ερεύνησαν τους χώρους εντός και εκτός του γηπέδου με την παρουσία εισαγγελέα. Αστυνομικές δυνάμεις στις εισόδους του γηπέδου.

Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας εκτεταμένη έρευνα της αστυνομίας στο γήπεδο που θα διεξαχθεί απόψε (23/02, 19:30) το μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Super League, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Οι αρχές ερεύνησαν τους χώρους εντός και εκτός του γηπέδου με την παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διάρκεια του αγώνα.

Η έρευνα περιλάμβανε και τους χώρους που εδρεύει ο σύνδεσμος φιλάθλων του ΠΑΟΚ, όπου χθες (22/02) υπήρξε συγκέντρωση οπαδών της ομάδας, στη διάρκεια της οποίας έγινε χρήση πυρσών και βεγγαλικών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τοποθετήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις στις εισόδους του γηπέδου ώστε να αποφευχθεί η προώθηση αντικειμένων ή ακατάλληλων πανό στο εσωτερικό του.