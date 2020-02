Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας

Τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα για τον κορονοϊό εξετάζει το υπουργείο. Προβληματισμός για τα κρούσματα στις γειτονικές χώρες.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στο υπουργείο Υγείας η παρουσία του κορονοϊού σε γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες που βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου.

Μάλιστα στις 7:00 το απόγευμα συγκαλείται έκτακτη σύσκεψη όπου θα συζητηθούν τα νεότερα δεδομένα. Ο μηχανισμός του υπουργείου παραμένει σε επιφυλακή και εγρήγορση όπως αναφέρουν πηγές του, αλλά και όπως προκύπτει από σημερινή ενημέρωση του προς στον Τύπο.

Όπως αναφέρεται «με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κορονοϊού, το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνεχίζουν τις στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών από τρίτες χώρες στις πύλες εισόδου τις χώρας, με την έκδοση νέων φυλλαδίων και αφισών για αεροδρόμια και λιμάνια.

Επίσης πραγματοποιούν ενημέρωση των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στα λιμάνια Πάτρας και Ηγουμενίτσας, ενώ την προσεχή Πέμπτη στον Πειραιά, διεξάγεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το EU Healthy Gateways, με τίτλο «Μέτρα δημόσιας υγείας στις πύλες εισόδου και στα μέσα μεταφοράς (πλοία, αεροπλάνα)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρμόδιοι βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την εκτίμηση της κατάστασης διεθνώς. Αυτό είναι σημαντικό καθώς με τα νεότερα δεδομένα επικαιροποιούν όλες τις οδηγίες, βάσει των επιδημιολογικών κριτηρίων ορισμού κρούσματος, σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και ειδικών λοιμωξιολόγων που έχει συγκροτηθεί.

Κατά καιρούς οι επιστήμονες που εκπροσωπούν το υπουργείο Υγείας στη χώρα μας, έχουν εκτιμήσει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταγραφεί κρούσμα του νέου κορονοϊού και στην Ελλάδα. Το ζητούμενο πάντως για τους επιστήμονες είναι πόσο γρήγορα θα εντοπιστεί και θα απομονωθεί. Για το λόγο αυτό, όπως τονίζει για μια ακόμη φορά το υπουργείο Υγείας όλες οι υγειονομικές αρχές της χώρας - νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ - βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα.