Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: ανοίγει η πλατφόρμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων. Για ποια ακίνητα προβλέπεται τρίμηνη παράταση.

Από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί τελικά σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για τη δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών ακινήτων προς όλους τους Δήμους της χώρας. Οι ιδιοκτήτες μπορούν ηλεκτρονικά και χωρίς πρόστιμα να κάνουν τις διορθώσεις των τετραγωνικών έως τις 31 Μαρτίου. Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, όπως και για όσους ρυθμίσουν αυθαίρετα μετά την 31η Μαρτίου, η προθεσμία παρατείνεται έως 30/06.

Με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση ορίζεται επίσης ότι διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών όχι μέχρι 31.12.2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους στον οικείο Δήμο.

Όπως ωστόσο επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, εξαιρούνται όμως από τη διαγραφή τα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του Δήμου, είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους Δήμους για τις παραπάνω αιτίες δεν επιστρέφονται.

Η διαδικασία

Στην πλατφόρμα θα εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία κάθε ακινήτου που είναι καταχωρημένα στο Ε9, και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα μπορεί με τους κωδικούς του του TAXISNET να εισέρχεται σε αυτήν, και να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις παραπάνω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, δεν θα απαιτείται η προσέλευση των πολιτών σε καμιά υπηρεσία και η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού.

Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων Δήμων θα επεξεργάζονται στη συνέχεια τις ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις και θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά για την αποδοχή τους αλλά και για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και για οφειλόμενο δημοτικά τέλη από 1.1.2020 και μετά.

Από την εξαιρετική αυτή ρύθμιση της διαγραφής αναδρομικών και προστίμων κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες που θα δηλώσουν, οι Δήμοι που θα εισπράττουν αλλά και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες από τη μείωση δημοτικών τελών που ασφαλώς θα ακολουθήσει. Η ΠΟΜΙΔΑ η οποία πρότεινε τη ρύθμιση εκφράζει ικανοποίηση για την αποδοχή και θεσμοθέτησή της, θεωρεί όμως ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μαζική συμμετοχή και επιτυχία της είναι η άμεση αποστολή ενημερωτικών emails από την ΑΑΔΕ προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων - κατόχους ΑΦΜ της χώρας μας για τη ρύθμιση αυτή και για τη νέα πλατφόρμα δηλώσεων.

ΠΟΜΙΔΑ: Τροπολογία και πλατφόρμα για τα δημοτικά τέλη ακινήτων

Η ΠΟΜΙΔΑ σε σχετική ανακοίνωση της για τα δημοτικά τέλη ακινήτων, αναφέρει τα εξής: Κατατέθηκε το Σ.Ν με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση ορίζονται τα εξής σε σχέση με τα δημοτικά τέλη ακινήτων:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα μέχρι την 30.6.2020.

Διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών, όχι μέχρι 31.12.2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους στον οικείο Δήμο.

Εξαιρούνται όμως από τη διαγραφή τα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του Δήμου, είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου.

Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους Δήμους για τις παραπάνω αιτίες δεν επιστρέφονται.

Η προθεσμία για δήλωση των αδήλωτων εμβαδών παρατείνεται έως την 30.6.2020 μόνον για όσους ιδιοκτήτες προβούν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά την 31.3.2020.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.

Εξάλλου από την Τρίτη, 25.2.2020 αναμένεται να τεθεί τελικά σε λειτουργεία η διαδικτυακή πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για τη δήλωση δημοτικών τελών ακινήτων προς όλους τους Δήμους της χώρας, στην οποία θα εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία κάθε ακινήτου που είναι καταχωρημένα στο Ε9, και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα μπορεί με τους κωδικούς του του TAXISNET να εισέρχεται σε αυτήν, και να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις παραπάνω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, δεν θα απαιτείται η προσέλευση των πολιτών σε καμιά υπηρεσία και η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού! Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων Δήμων θα επεξεργάζονται στη συνέχεια τις ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις και θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά για την αποδοχή τους αλλά και για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και για οφειλόμενο δημοτικά τέλη από 1.1.2020 και μετά.

Από την εξαιρετική αυτή ρύθμιση της διαγραφής αναδρομικών και προστίμων κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες που θα δηλώσουν, οι Δήμοι που θα εισπράττουν αλλά και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες από τη μείωση δημοτικών τελών που ασφαλώς θα ακολουθήσει. Η ΠΟΜΙΔΑ η οποία την πρότεινε, θερμά ευχαριστεί τον υπουργό Εσωτερικών κ.Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικκαίων κ.Δημήτρη Παπαστεργίου για την αποδοχή και θεσμοθέτησή της, θεωρεί όμως ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μαζική συμμετοχή και επιτυχία της είναι η άμεση αποστολή ενημερωτικών emails από την ΑΑΔΕ προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων - κατόχους ΑΦΜ της χώρας μας για τη ρύθμιση αυτή και για τη νέα πλατφόρμα δηλώσεων!