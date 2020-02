Τοπικά Νέα

Σύλληψη για μπαλωθιές σε κοινωνική εκδήλωση

Στις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και δεκάδες κάλυκες.

Συνελήφθη το πρωί, σε περιοχή του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, 75χρονος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη έγινε μετά από ρίψη πυροβολισμών, χθες το απόγευμα, κατά της διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες των αστυνομικών, στο πλαίσιο των οποίων και πιο συγκεκριμένα στο σπίτι του 75χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 φυσίγγια και 29 κάλυκες.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.