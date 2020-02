Κοινωνία

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον φόνο στην παραλία του Αλμυρού

«Τον έσφαξαν όπως σφάζουν τα ζώα», αποκάλυψε αστυνομικός που είδε τη σορό.

Λέξεις όπως "στυγερό" ή "αποτρόπαιο" δεν είναι αρκετές για να περιγράψει κανείς το έγκλημα που σημειώθηκε με θύμα έναν 23χρονο Πακιστανό, η σορός του οποίου βρέθηκε στην παραλία του Αλμυρού στον Άγιο Νικόλαο.

Όπως περιέγραψε στο ekriti.gr αστυνομικός που είδε από κοντά το πτώμα του άτυχου νέου, η βαρβαρότητα με την οποία δολοφονήθηκε ο 23χρονος ξεπερνά κάθε φαντασία.

"Του έχουν κόψει το λαιμό όπως σφάζουν τα ζώα. Αυτό που έγινε είναι κάτι παραπάνω από αποτρόπαιο" είπε στο ekriti ο αστυνομικός.

Δίπλα στο πτώμα του 23χρονου βρέθηκε κι ένα σφυρί, αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο 23χρονος καθώς όπως σημειώνουν πηγές, ο δράστης της επίθεσης, τον χτύπησε με μεγάλη βαναυσότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στη συνέχεια του έκοψε το λαιμό.

Οι έρευνες τόσο του Λιμενικού όσο και της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του δράστη. Όπως είπαν ομοεθνείς του 23χρονου, το θύμα ήταν ένας ήσυχος και εργατικός άνθρωπος που δούλευε στον Άγιο Νικόλαο τα τελευταία τρία χρόνια.