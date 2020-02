Πολιτική

Μηταράκης: τα κλειστά κέντρα θα φέρουν γενναία αποσυμφόρηση των νησιών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Τα πέντε ακριτικά νησιά μας σηκώνουν το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης για λογαριασμό όλης της Ευρώπης" σημειώνει.

«Τα πέντε ακριτικά νησιά μας σηκώνουν το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης για λογαριασμό όλης της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να αλλάξει», τόνισε πρόσφατα στον υφυπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Χέλμουτ Τάιχμαν, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στη Realnews.

Ο κ. Μηταράκης σημειώνει πως πρέπει να διευρυνθεί η κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας ώστε να αρθεί ο γεωγραφικός περιορισμός, «που δέχθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί την συμφόρηση στα νησιά».

Για τις κλειστές δομές, αναφέρει ότι με τη λειτουργία τους θα κλείσουν τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, στο Βαθύ και στη ΒΙΑΛ, αλλά και θα καταργηθεί η χρήση διαμερισμάτων και ξενοδοχείων που βρίσκονται στις πόλεις και στα χωριά των νησιών, καθώς πλέον θα είναι υποχρεωτική η παραμονή των νεοαφιχθέντων στις κλειστές δομές.

Διαβεβαιώνει ότι οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στα νησιά θα λειτουργούν μόνο ως κέντρο καταγραφής, ταυτοποίησης και απόδοσης απόφασης ασύλου, με την παραμονή να μη ξεπερνά τους έξι μήνες και υπογραμμίζει πως «δεν θα δεχθούμε καμία μόνιμη παραμονή μεταναστών στην ακριτική Ελλάδα».

Όπως δηλώνει ο αρμόδιος υπουργός, τα νέα κέντρα θα συνδυαστούν με γενναία αποσυμφόρηση των νησιών καθώς οι νέες θέσεις θα είναι λιγότερες από τις μισές από τους σήμερα διαμένοντες. Οι μεταφορές θα γίνουν και προς την ηπειρωτική Ελλάδα, και προς την Τουρκία.