Αθλητικά

Euroleague: δεν θα ξαναγίνουν αγώνες στην Ελλάδα αν….

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η επίθεση που δέχθηκαν οι διαιτητές της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της διοργανώτριας αρχής.

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Euroleague, με αφορμή την επίθεση εις βάρος της διαιτητικής τριάδας της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Η διοργανώτρια αρχή καταδικάζει την επίθεση, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει την αμέριστη στήριξή της στους διαιτητές, αλλά και στις Αρχές που διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ τονίζει πως αν επαναληφθεί ξανά κάτι αντίστοιχο θα αξιολογηθεί η μετεγκατάσταση των ματς, υπό την αιγίδα της, εκτός Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Euroleague

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ-Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Turkish Airlines Euroleague στην Αθήνα, δύο άτομα προκάλεσαν μια δειλή, εγκληματική επίθεση, σπάζοντας ένα παράθυρο του ταξί που μετέφερε τους διαιτητές από το ΟΑΚΑ το ξενοδοχείο τους.

Ευτυχώς, και οι τρεις διαιτητές, o referee coach και ο οδηγός ταξί είναι εντάξει. Μετά την επίθεση, η EuroLeague επικοινώνησε απευθείας με την Ελληνική Αστυνομία, η οποία εγγυήθηκε την ασφάλεια των διαιτητών μέχρι την αναχώρησή τους από την Ελλάδα

Η Euroleague θα ήθελε να δηλώσει ότι:

H Euroleague και όλες οι ομάδες που συμμετέχουν καταδικάζουν βίαιες πράξεις οποιασδήποτε μορφής και θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν πολιτική μηδενικής ανοχής.

H Euroleague θα υποστηρίξει την αστυνομική έρευνα για την επίθεση. Σε περίπτωση που εντοπιστούν τα δύο άτομα, θα απαγορευτούν καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους να παρευρεθούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι / γεγονός της EuroLeague, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων δικαστικών διαδικασιών.

H EuroLeague θα υποστηρίξει τους τρεις διαιτητές και τον referee coach σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θελήσουν να αναλάβουν.

H Euroleague θα συνεχίσει να προωθεί ένα υγιές, φιλικό και χαλαρό περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να διεξάγονται όλα τα παιχνίδια, με γνώμονα την ασφάλεια των ομάδων, των διαιτητών και του διαπιστευμένου προσωπικού.

Η Euroleague θα επιδιώξει συνεργασία με τις ομάδες και τις τοπικές αρχές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Ενώ η επίθεση είναι πρωτοφανής στην ιστορία των 20 χρόνων της Euroleague, σε περίπτωση που ένα παρόμοιο περιστατικό θα συμβεί ξανά στην επικράτεια της Ελλάδας, αυτό θα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για ένα ασφαλές περιβάλλον όσον αφορά τις ομάδες, τους διαιτητές και όλα τα άλλα διαπιστευμένα άτομα.

Ως εκ τούτου, η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει αμέσως τη μετεγκατάσταση όλων των περαιτέρω αγώνων Euroleague, Eurocup και U18 εκτός Ελλάδας.