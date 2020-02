Πολιτική

Μητσοτάκης: ο Τσίπρας δεν διδάχθηκε τίποτα από το “μαύρο” των πολιτών

Ευθεία επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης του.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης μέχρι σήμερα, τόνισε, «Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν, πλέον, μικρότερο ΕΝΦΙΑ και λιγότερους φόρους και εισφορές. Ήδη, προχωρούν πολλές στρατηγικές επενδύσεις, πολλά έργα ΣΔΙΤ και 180 επιχειρηματικά σχέδια, ενταγμένα στον αναπτυξιακό νόμο. Σύνολο, 4,04 δις. Όλα αυτά έφεραν ξανά στη χώρα τη διεθνή εμπιστοσύνη, κάτι που δεν ήταν καθόλου δεδομένο: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο. Και η οικονομία της συνεχώς αναβαθμίζεται.

Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό για την παρούσα συγκυρία, αλλά και για το μέλλον. Γιατί η διεθνής αξιοπιστία της οικονομίας μας είναι η προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μικρότερων πλεονασμάτων και, συνεπώς, για την άσκηση δίκαιης και αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής. Αλλά και το θεμέλιο για την ανάπτυξη, όλα τα επόμενα χρόνια».

Επίσης αναφερόμενος στις επιλογές της κυβέρνησης στον κοινωνικό τομέα είπε, «Στο ίδιο διάστημα, σελίδα γύρισε και η κοινωνία, με το βλέμμα στραμμένο στους πιο αδύναμους: Ο κοινωνικός προϋπολογισμός σταθεροποιήθηκε στα 3,5 δις προσθέτοντας και νέες, στοχευμένες παροχές, όπως το επίδομα γέννησης.

Κι αυτό διατηρώντας ακέραια απέναντι στην προεκλογική προπαγάνδα την οποία ακούγαμε, όλα τα μόνιμα κοινωνικά επιδόματα. Ενώ ο βασικός φορολογικός συντελεστής υποχώρησε από το 22% στο 9%».

«Παρά τα προεκλογικά ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, το αφορολόγητο όριο παρέμεινε, προσαυξημένο, μάλιστα, κατά 1.000 για κάθε παιδί. Ενώ η καινούργια ρύθμιση των “120 δόσεων” ανακούφισε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες» πρόσθεσε.

Όχι άλλο κάρβουνο

«Χθες, ο κ. Τσίπρας οργάνωσε στο Φάληρο μία φιέστα που θύμιζε πανάκριβη διαφήμιση, χωρίς όμως προϊόν για να προσφέρει. Η τηλεσκηνοθεσία, οι κάμερες από γερανούς, τα συνοδευτικά βίντεο και οι μεθοδικά μοιρασμένοι οπαδοί δεν μπόρεσαν να κρύψουν την πολιτική γύμνια του ομιλητή. Χωρίς γραβάτα, χωρίς επιχειρήματα» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και πρόσθεσε.

«Καμία σοβαρή κριτική, καμία συγκεκριμένη θέση, καμία θετική πρόταση. Ύστερα από 7 μήνες στην αντιπολίτευση, ο κ. Τσίπρας φαίνεται να μην διδάχθηκε από το μαύρο των πολιτών και το πολύχρωμο των καιρών. Κοιτά πίσω και είναι πίσω. Είναι πολύ πίσω. Στόχος του, πλέον, είναι μόνο να επικρατήσει η δική του γραμμή στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «το σκηνικό λοιπόν πέτυχε, αλλά ο πρωταγωνιστής απέτυχε. Παρουσίασε μία εικόνα της χώρας που μόνον εκείνος βλέπει μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς του γυάλινου κόσμου του. Απέδειξε ότι ακόμη δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από όσα συμβαίνουν στην οικονομία. Για να απολογηθεί στα εθνικά, κατέφυγε στα λόγια των Τούρκων. Και ενώ υποδύεται τον οικολόγο, κατέληξε να υπερασπίζεται τον λιγνίτη και την ρύπανση. “ Όχι άλλο κάρβουνο”, θα μπορούσε να του απαντήσει κανείς».

Οι δικοί μας "αρμοί" είναι η ελευθερία, ο κοινοβουλευτισμός και το κράτος Δικαίου

«Εμείς δεν θα επιτρέψουμε η Δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός μας να διολισθήσουν σε επικίνδυνους δρόμους. Είπαμε: “ Προχωράμε, αλλά δεν ξεχνάμε”. Το Σύνταγμα της χώρας, συνεπώς, τηρείται ευλαβικά. Η Δικαιοσύνη κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της. Οι Αρχές είναι κυριολεκτικά ανεξάρτητες. Η Ενημέρωση λειτουργεί ελεύθερα. Συγκρίνετε τη σημερινή ΕΡΤ, με τις όποιες αδυναμίες της, με το κομματικό φερέφωνο της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Και το κράτος μένει μακριά από τον κομματισμό» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Επίσης επισήμανε ότι η παράταξη της ΝΔ επανέφερε τη Δημοκρατία στη χώρα το 1974, την ενίσχυσε με συνέπεια και την προστάτεψε με κάθε κόστος στα χρόνια του λαϊκισμού και υπογράμμισε, «Οι δικοί μας “ αρμοί” είναι η Ελευθερία, ο Κοινοβουλευτισμός και το Κράτος Δικαίου. Όλα όσα αφορούν τον πολίτη. Γιατί αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Αλλά και ο δικός μου καθημερινός οδηγός στις προσωπικές επιλογές και αποφάσεις μου».

Μεταναστευτικό: Δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα πισωγύρισμα

«Αιφνιδιαστήκαμε και εμείς από την έκταση και την πολυμορφία του θέματος. Όμως αντιδράσαμε: Τώρα, τα σύνορα φυλάσσονται πιο αποτελεσματικά. Το Λιμενικό Σώμα ενισχύθηκε αμέσως σε προσωπικό, σκάφη και τεχνικά μέσα» είπε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ αναφερόμενος στο προσφυγικό-μεταναστευτικό σημειώνοντας ότι το 2017 οι αφίξεις ήταν περίπου 33.000 και το 2019 πλησίασαν τις 80.000 και η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει πάνω από 70.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου και επίσης σύνορα με χαλαρό έως και ανύπαρκτο έλεγχο και δομές σε απελπιστική κατάσταση.

Ξεκαθάρισε ότι τα έργα ξεκινούν άμεσα και θα ολοκληρωθούν λέγοντας ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα πισωγύρισμα».

«Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Μόρια μπορεί να κλείσει αν δεν υπάρχει άλλο κέντρο. Θέλω να γνωρίζετε ότι προηγήθηκε διάλογος πολλών εβδομάδων για το θέμα. Κι αν κάποιοι μας κατηγορούν για καθυστέρηση ήταν γιατί θέλαμε να κουβεντιάσουμε με τις τοπικές κοινωνίες. Και ότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σοβαρό για να γίνεται παιχνίδι στα χέρια πολιτικάντηδων που αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη τους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισήμανε για άλλη μια φορά ότι «το πρόβλημα είναι εθνικό. Και αν σωστά διεκδικούμε την αλληλεγγύη της Ευρώπης, τότε πρέπει διπλά να την αποδείξουμε μεταξύ μας» υπογραμμίζοντας ότι «ο αγώνας αυτός θα είναι διαρκής και χρειάζεται η βοήθεια όλων των πολιτών. Κυρίως των νησιωτών μας, που τόσο έχουν δοκιμαστεί, αλλά καλούνται τώρα να στηρίξουν τη μόνη ρεαλιστική λύση που προωθεί η κυβέρνηση. Όπως και όλων των υπολοίπων στην χερσαία Ελλάδα, που οφείλουν να συνδράμουν στη λελογισμένη αποφόρτιση των νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου».

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

«Μέσα σε 7 μήνες, η χώρα μας πέτυχε όσα δεν μπορούσαν να συμβούν για χρόνια. Η κυβέρνηση έδειξε ότι θέλει και μπορεί να βάλει την Ελλάδα μπροστά» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, ενώ απαντώντας σε δημοσιεύματα που μιλούν για γρήγορες εκλογές είπε ότι «κάνουν μεγάλο λάθος. Είμαστε ισχυροί και θα γίνουμε ισχυρότεροι. Πιστεύουμε στο πρόγραμμά μας και η εφαρμογή του θα πείσει ακόμη περισσότερους Έλληνες ότι αξίζουμε την ευθύνη να κυβερνήσουμε τη χώρα ξανά. Και αυτό θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Γιατί δεν μας εξέλεξαν για να κάνουμε τακτικισμούς, αλλά για να δουλέψουμε και να φέρουμε αποτέλεσμα. Και θα φέρουμε».

Πρόσθεσε ότι ο λαϊκισμός, τα ψέματα και η ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ θα ηττώνται καθημερινά μέσα από τις πράξεις της κυβέρνησης και τόνισε «Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να περιμένει πολύ μέχρι να ηττηθεί ξανά».

Επίσης υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε εδώ για να αποστρατεύσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τα προβλήματα της χώρας θέλουμε να αποστρατεύσουμε. Και θα το κάνουμε. Ο δρόμος της προόδου, των μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης για όλους θα συνεχιστεί, λοιπόν, με ορμή» και συμπλήρωσε «Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά! Και σε αυτή την προσπάθεια, πρωταγωνιστές και πάλι θα είναι οι Νεοδημοκράτισσες και οι Νεοδημοκράτες. Το μέλλον μάς ανήκει. Εμπρός, λοιπόν, να το κατακτήσουμε».