Κοινωνία

Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε στάση λεωφορείου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τον άτυχο άνδρα βρήκαν, χωρίς τις αισθήσεις του, διερχόμενοι πολίτες...

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί ένας άνδρας στη Βάρκιζα.

Τον άτυχο 65χρονο βρήκαν το πρωί διερχόμενοι, χωρίς τις αισθήσεις του, σε στάση λεωφορείου.

Άμεσα κάλεσαν στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο θάνατος του αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σε παθολογικά αίτια.