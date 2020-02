Πολιτική

ΥΠΕΞ: αλληλεγγύη σε Τουρκία και Ιράν για τον σεισμό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην Τουρκία και το Ιράν μετά τον καταστροφικό σεισμό εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμά του.

«Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στην Τουρκία και το Ιράν που δοκιμάζονται από τον καταστροφικό σεισμό» αναφέρει σε αρνάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. «Οι σκέψεις μας είναι σε όλους τους πληγέντες και στις ομάδες διάσωσης» σημειώνει καταληκτικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Από τον σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα και δεκάδες τραυματίστηκαν.