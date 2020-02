Πολιτισμός

Κική Δημουλά: δημοσία δαπάνη η κηδεία της

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ για την κηδεία της μεγάλης ποιήτριας.

Την Τρίτη, στις 16:00 το απόγευμα, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Κικής Δημουλά από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, σε συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ανακοίνωσαν ότι η κηδεία της μεγάλης ποιήτριας θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε ότι θα ακολουθήσει μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμηθεί η μνήμη της και το έργο της», προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν:

Στέγη Γερόντων, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή

Εθνική Τράπεζα: GR 6801 10 18 000000 180 5580 2856

ΕΛΠΙΔΑ: Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο