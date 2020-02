Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρό δελφίνι ξέβρασε η θάλασσα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το άτυχο θηλαστικό εντόπισε περιπατητής.

Ένα νεκρό δελφίνι ξέβρασε η θάλασσα στην ακτή, παράλληλα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, σε παραλία ανάμεσα στη Γεωργιούπολη και το Ρέθυμνο.

Το κήτος εντόπισε περιπατητής και όπως φαίνεται στο βίντεο, είναι μισοφαγωμένο, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα το κήτος έφυγε από τη ζωή ενώ βρισκόταν στο νερό.

Ωστόσο, άγνωστη παραμένει η ακριβής αιτία του θανάτου του.

Πηγή: zarpanews.gr