Κόσμος

Μετρά νεκρούς η Τουρκία από τον φονικό σεισμό

Νεκρούς, τραυματίες και ζημιές άφησε πίσω του ο σεισμός που "χτύπησε" Τουρκία και Ιράν...

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν σήμερα στη νοτιοανατολική Τουρκία, από τον σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών που έπληξε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Από τον σεισμό τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι σε χωριά και πόλεις στις δύο χώρες, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τρία από τα θύματα ήταν παιδιά, ενώ 37 Τούρκοι τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών, εννέα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 09:23 (ώρα Ιράν, 07:53 ώρα Ελλάδας), βρισκόταν κοντά στο ιρανικό χωριό Χαμπάς-ε Όλια, σε απόσταση μικρότερη των 10 χλμ. από τα σύνορα με την Τουρκία.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο σεισμός έχει προκαλέσει ζημιές σε χωριά της επαρχίας Βαν, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράν.