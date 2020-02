Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κι ανατράπηκε.

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου, σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Ωρωπού.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 39χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του άτυχου άντρα.