Φονική εκτροπή λεωφορείου από το δρόμο (βίντεο)

Νεκροί και τραυματίες από το δυστύχημα με το λεωφορείο.

Τρεις νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου με λεωφορείο στην Καλιφόρνια.

Το λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε χωράφι δίπλα στον αυτοκινητόδρομο.

Τα συνεργεία διάσωσης κατάφεραν να απεγκλωβίσουν αρκετούς από τους επιβαίνοντες.

Το λεωφορείο «προσγειώθηκε» με τον ουρανό του στο χώμα.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν έχει γίνει γνωστή.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.