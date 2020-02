Κοινωνία

Υπουργείο Εσωτερικών: Νομοσχέδιο “σκούπα” για μετατάξεις, προϊσταμένους και ΑΣΕΠ

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή. Δείτε όλες τις αλλαγές.

Επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο - σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αύριο Δευτέρα θα συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση των διαδικασιών μετατάξεων και αποσπάσεων σε δύο αντί για τρεις κύκλους ετησίως με συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Μέσω της κινητικότητας θα καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, με τον πρώτο κύκλο να μετεξελίσσεται σε προστάδιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, ενώ στον δεύτερο θα συμμετέχουν μόνο οι φορείς που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν υπαλλήλους από τον πρώτο κύκλο.

Μεταβατικά, για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας, οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2020. Επίσης, απλουστεύεται η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση και μειώνονται τα σχετικά διοικητικά βάρη, ενώ η συνέντευξη των τριών επικρατέστερων για τη θέση δεν θα είναι υποχρεωτική.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή προϊσταμένων, εισάγεται ως προαπαιτούμενο για την κάλυψη θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος. Η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας θα υπολογίζεται ξεχωριστά για τον χρόνο που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου σε σχέση με τον χρόνο σε θέσεις ευθύνης. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα μοριοδότησης και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά γίνονται δεκτά χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.

Επίσης, αυξάνεται στα τρία έτη από εννέα μήνες η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ από τους οποίους οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να αντικαθιστούν υπαλλήλους, χωρίς νέα προκήρυξη.

Για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών θεσπίζεται πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι» ως τμήμα του «Βοήθεια στο Σπίτι», με το οποίο τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα διενεργούνται κατ' οίκον θα αποστέλλονται μέσω τηλε-ιατρικής στους συμβεβλημένους ιατρούς.

Με το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» συστήνεται Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως ανώτατο θεσμικό συμβουλευτικό όργανο, η οποία εισηγείται αναπτυξιακές δράσεις των ΟΤΑ και παρακολουθεί αυτές που ήδη υλοποιούνται, ενώ οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ μετεξελίσσονται σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις.

Με άλλες διατάξεις επιχειρείται η επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας και ο εκσυγχρονισμός της ληξιαρχικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, οι ληξιαρχικές πράξεις γεγονότων για τους Έλληνες του εξωτερικού θα δηλώνονται στον τόπο κατοικίας τους, μέσω των ελληνικών προξενικών αρχών.