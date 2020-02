Πολιτική

Νέα Δημοκρατία: Οκτώ νέα πρόσωπα στην Εκτελεστική Γραμματεία

Ποια είναι τα οκτώ αιρετά μέλη που εξέλεξε η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέχτηκαν τα οκτώ αιρετά μέλη, που μαζί με τα ex officio απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος. Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:

α) Κοινοβουλευτικά Μέλη

Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφαλά, Βουλευτής Ιωαννίνων Περικλής Μαντάς, Βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Οικονόμου, Βουλευτής Φθιώτιδας Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών

β) Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Γιώργος Καρανίκας, πρόεδρος ΕΣΕΕ Γιάννης Πολιτόπουλος, Οικονομολόγος-Επιχειρηματίας Μαρία Σαρηγιαννίδου, Δικηγόρος

Υπενθυμίζουμε τα ex officio μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας: ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της ΝΔ, οι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, αντιπρόεδροι της ΝΔ, ο Γιώργος Στεργίου, Γραμματέας της ΠΕ, ο Σταύρος Καλαφάτης, Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, ο Γιάννης Μπρατάκος, Γενικός Δ/ντης της ΝΔ, ο Σπήλιος Λιβανός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και ο Παύλος Μαρινάκης, πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας των Περιφερειακών Οργανώσεων, εκτός από την πρόταση που αφορά το ασυμβίβαστο των θέσεων Aντιδημάρχου, Aντιπεριφερειάρχη και προέδρου νομικού προσώπου ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού για την υποψηφιότητα εκλογής προέδρου ή μέλους στη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας και Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφαλά - Βουλευτής Ιωαννίνων

Η Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα γεννήθηκε στα Ιωάννινα όπου μεγάλωσε και κατοικεί. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Παν. Ιωαννίνων. Ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική. Εργάστηκε στο Γ.Ν. Φιλιατών, στο Γ.Ν. Ιωαννίνων και στην 5η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων.

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, προαγωγή υγείας σε παιδιά και εφήβους (σε εξέλιξη). Μιλάει δύο γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά.Στέλεχος της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ επί σειρά ετών.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Παμβώτιδας.

Αιρετό μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο του 2012.

Υπήρξε το μικρότερο αιρετό μέλος της ΝΟ.Δ.Ε. σε ηλικία μόλις 25 ετών, ενώ το 2013 εκλέχθηκε πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων όντας η μικρότερη πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. πανελλαδικά σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Περικλής Π. Μαντάς - Βουλευτής Μεσσηνίας

Ο Περικλής Μαντάς γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Από το 1997 κατοικεί μόνιμα και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Καλαμάτα. Είναι παντρεμένος με την Μαρίτα Καπαρελιώτη και έχουν έναν γιο τον Παντελή, μαθητή της Δ’ δημοτικού.

Στον επαγγελματικό τομέα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά τα τελευταία 20 χρόνια στους τομείς των νέων τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών, στη συμβουλευτική

επιχειρήσεων για την ένταξη σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και στο εμπόριο βιβλίων, γραφικής ύλης και γυναικείων υποδημάτων, διατηρώντας καταστήματα στους νομούς Μεσσηνίας και Ηλείας.

Κατά την έναρξη των σπουδών του στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας στην Καλαμάτα το 1997, ίδρυσε τη ΔΑΠ ΝΔΦΚ στη σχολή του, την οποία παρέδωσε με απόλυτη πλειοψηφία, λίγα χρόνια μετά, στους νεότερους σπουδαστές. Την περίοδο 2004 -2007 διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Μεσσηνίας και την περίοδο 2010 – 2016 πρόεδρος της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας.

Στις Περιφερειακές Εκλογές του 2014, εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και κατείχε τη θέση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας έως τον Μάρτιο του 2018.

Στις Εθνικές Εκλογές του 2019 εξελέγη Βουλευτής Μεσσηνίας.

Αποτελεί μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και Γραμματέας της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Γιάννης Οικονόμου - Βουλευτής Φθιώτιδας

Γεννήθηκε το 1973 στη Λαμία και ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στο 3ο Γενικό Λύκειο. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε το πτυχίο του Γεωπόνου από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από το 2001 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως γεωπόνος σε εμπορικές επιχειρήσεις και μελετητικές εταιρείες. Από το 2011 είναι συνιδρυτής και εμπορικός διευθυντής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τις περιόδους 1995-1998 και 1998-2001 διετέλεσε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Από το Νοέμβριο του 2006 έως το 2009 ήταν Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Από το 2013 έως το 2015 ήταν επικεφαλής της εταιρείας οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΣΥ Α.Ε.).

Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017 διετέλεσε Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Τον Ιανουάριο του 2017 ορίστηκε Σύμβουλος του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.

Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης - Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών

Ο Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και έχει Μεταπτυχιακές Σπουδές στο City University του Λονδίνου.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και στον δημόσιο τομέα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος των Εφοριακών Αττικής & Κυκλάδων και μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Μοσχάτου και Μοσχάτου-Ταύρου στις Δημοτικές εκλογές 2006 και 2010.

Με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ορίστηκε Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, διετέλεσε δε και Γραμματέας

των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (Ε.Κ.Ο.) της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη Βουλευτής της Β3΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών (Νότιος Τομέας) στις εκλογές της 7 ης Ιουλίου 2019.

Είναι παντρεμένος με τη Σμαράγδα Μαλακατέ, αρχιτέκτονα, και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Κωνσταντίνος Αγοραστός - Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1963. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς και κάτοχος Διδακτορικού στο τμήμα Industrial Technology and Management του Bradford University. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Από το 2011 έως σήμερα είναι αιρετός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και από το 2011 έως το 2014 αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λάρισας και δημοτικός σύμβουλος της πόλης.

Εξελέγη βουλευτής Λαρίσης στις εκλογές του 2004 και του 2007.

Διετέλεσε πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος της Βουλής, της Ειδικής Επιτροπής επί του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους της Βουλής καθώς και της

Επιτροπής Μετανάστευσης της Βουλής

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών (CoR), εκπροσωπώντας την Ελλάδα για τις περιόδους 2014-2019 και 2020-2025, μέλος της Επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» και της Επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών.

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής «Κοινωνική Πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός της ΕΕ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, μέλος του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών από το 2015-2017, μέλος της Διαπεριφερειακής Ομάδας Αδριατική – Ιόνιο, τακτικό μέλος της Ελληνικής

Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντιπρόεδρος επί οικονομικών θεμάτων της Κοινοβουλευτικής

Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Ευξείνου Πόντου και μέλος της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της ίδιας συνέλευσης.

Γιώργος Καρανίκας

Ο Γεώργιος Καρανίκας γεννήθηκε στην Έδεσσα και σπούδασε Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Το Νοέμβριο του 2018 εκλέχτηκε με μεγάλη πλειοψηφία πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Παράλληλα, είναι Αντιπρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (2009-σήμερα), μέλος επίσης του ΔΣ της SME United.

Είναι παντρεμένος με τη Λένα Καρανίκα και έχει δύο παιδιά τον Γιάννη και την Κλειώ.

Ιωάννης Πολιτόπουλος

Οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με μακροχρόνια διεθνή εμπειρία και επιχειρηματική δράση σε ποικίλλους τομείς. Μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου,των χρηματοοικονομικών και της υγείας.

Πολιτικά ενεργός από τα φοιτητικά του χρόνια στη Δ.Α.Π. - Ν.Δ.Φ.Κ. και μετέπειτα στην Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Από το 2007 είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Μαρία Σαρηγιαννίδου

Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και σπούδασε στη Νομική του ΑΠΘ. Είναι κάτοχος 3 μεταπτυχιακών τίτλων, στους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, του Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής από το ΑΠΘ και στο Δίκαιο του Κτηματολογίου επίσης από το ΑΠΘ.

Είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2012, έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, έχει εργαστεί σε μεγάλη τεχνική Εταιρεία και στη νομική υπηρεσία της ΟΛΘ Α.Ε.

Εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ στο συνέδριο επανίδρυσης το 2016, διετέλεσε Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης το 2019 και είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.