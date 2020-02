Κοινωνία

Το Παγκράτι και το Δουργούτι καθάρισε ο Δήμος Αθηναίων (εικόνες)

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις καθαριότητας από τον Δήμο Αθηναίων. Το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη.

Συνεχίστηκε και αυτή την Κυριακή η επιχείρηση καθαριότητας στον δήμο της Αθήνας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο καθαρισμός επικεντρώθηκε σήμερα σε περιοχές του 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος και συγκεκριμένα στο Παγκράτι αλλά και στο Δουργούτι. Οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Καθαριότητας με τη συνδρομή πέντε σαρώθρων, δυο πλυστικών και μιας υδροφόρας «σάρωσαν» δρόμους των δύο περιοχών που τις εργάσιμες μέρες και ώρες δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανάλογες επιχειρήσεις καθαριότητας λόγω αυξημένης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «οι κυριακάτικες παρεμβάσεις καθαριότητας ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο μήνες και καλύπτουν κάθε φορά μικρούς και μεγαλύτερους δρόμους μιας Δημοτικής Κοινότητας. Ως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί στην 1η Κοινότητα (Εξάρχεια-Κολωνάκι), στην 3η Κοινότητα (Μεταξουργείο, Βοτανικός, Πετράλωνα), στην 6η Κοινότητα (Κυψέλη) στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Γουδή, Αμπελόκηποι) ενώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην 2η Δημοτική Κοινότητα. Πρόκειται για μια δράση που πλέον καθιερώθηκε και η οποία έχει ενταχθεί στο συνολικό σχέδιο καθαριότητας της πόλης όπως καθημερινά αναπτύσσεται στις 129 γειτονιές της και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα».

«Το αποτέλεσμα των κυριακάτικων επιχειρήσεων καθαριότητας, επιβεβαιώνει τη συνειδητή επιλογή μας να αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα της πόλης συνολικά. Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να μετατρέπουμε το πρόβλημα σε πρόκληση. Έτσι συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Πρακτικά, με επιμονή» τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.