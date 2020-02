Αθλητικά

Ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε του Πανιωνίου στη “μάχη της ουράς”

Με ένα τρομερό σουτ του Ρόσα η ομάδα του Αγρινίου πήρε την πολυπόθητη νίκη απέναντι στους “κυανέρυθρους”.

Μεγάλη νίκη με 1-0, που του δίνει πλέον μεγάλο βαθμολογικό “αέρα” στη… μάχη για τη αποφυγή της 14ης θέσης που οδηγεί (μετά τα play-out) απευθείας στη Super League 2, πέτυχε ο Παναιτωλικός επί του Πανιωνίου, στο γήπεδο του Αγρινίου.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 53ο λεπτό ο Βιέιρα Ρόσα Φάρλεϊ, με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κότνικ.

Η ομάδα του Μάκη Χάβου έφτασε τους 17 βαθμούς, ξέφυγε στο +7 από τους “κυανέρυθρους” και πήρε ισχυρό προβάδισμα για την κατάληψη της προτελευταίας θέσης, που οδηγεί σε μπαράζ παραμονής, μετά την ολοκλήρωση και των play-out.

Ο Πανιώνιος, αντίθετα, έμεινε στους 10 βαθμούς και “βυθίστηκε” ακόμη περισσότερο στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Χάβος): Κνετ, Μαρσιάλ, Μάλης, Μάρτιν, Ντάλσιο, Μουνιέ (90'+6' Μπαϊροβιτς), Αλβάρες (82' Ταχάρες), Ρόσα (89' Ντουάρτε), Ντάουντα, Λιάβας, Ντίας.

Πανιώνιος (Δημήτρης Κοροπούλης): Κότνικ, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος, Σαραμαντάς, Οικονομίδης (63' Οικονομίδης), Κόρμπος, Τσιλούλης (83' Ρέτσος), Ρέντζας, Γρίβας (56' Καμαρά), Εμμανουηλίδης, Αραμπούλι.